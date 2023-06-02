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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T18:24+0300
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Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220408/ebrar-karakurt-italyada-normal-sezonun-en-degerli-oyuncusu-secildi-1055415793.html
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ebrar karakurt, kaliningrad

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı

18:24 02.06.2023
© AFP 2023 / YURI CORTEZEbrar Karakurt
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / YURI CORTEZ
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.
Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.
Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
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