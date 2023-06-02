https://sputniknews.com.tr/20230602/milli-voleybolcu-ebrar-karakurt-lokomotiv-kaliningrad-ile-anlasti-1071947277.html
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T18:24+0300
2023-06-02T18:24+0300
2023-06-02T18:24+0300
ebrar karakurt
spor
kaliningrad
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Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220408/ebrar-karakurt-italyada-normal-sezonun-en-degerli-oyuncusu-secildi-1055415793.html
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ebrar karakurt, kaliningrad
ebrar karakurt, kaliningrad
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.
Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.
Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.