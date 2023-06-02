https://sputniknews.com.tr/20230602/milli-voleybolcu-ebrar-karakurt-lokomotiv-kaliningrad-ile-anlasti-1071947277.html

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T18:24+0300

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ebrar karakurt

spor

kaliningrad

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Son olarak İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında forma giyen Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştığını açıklayarak, "Yeni bir bölüm başlıyor." ifadesini kullandı.Lokomotiv Kaliningrad da milli voleybolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20220408/ebrar-karakurt-italyada-normal-sezonun-en-degerli-oyuncusu-secildi-1055415793.html

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