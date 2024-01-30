https://sputniknews.com.tr/20240130/pfdk-super-ligden-7-kulube-para-cezasi-verdi-1080206871.html

PFDK'dan Süper Lig'den 7 kulübe ceza

PFDK'dan Süper Lig'den 7 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T21:21+0300

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spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'ye çeşitli gerekçelerle para cezası uygulandığı belirtildi.Trabzonspor'a 424 bin lira, Fenerbahçe'ye 380 bin lira, Gaziantep FK'ye 224 bin lira, Adana Demirspor'a 140 bin lira, Çaykur Rizespor'a 112 bin lira, RAMS Başakşehir'e 40 bin 500 lira ve İstanbulspor'a 31 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Alanyaspor Antrenörü Orhan Çıkırıkçı'ya ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası uygulandığı bildirildi.İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou'nun rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240117/pfdk-fode-koitaya-1-mac-men-ve-13-bin-lira-para-cezasi-verdi-1079753605.html

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