https://sputniknews.com.tr/20240130/okan-buruk-super-lig-tarihine-gecti-1080180236.html

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

okan buruk

süper lig

rekor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi konuk etti.RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, baskılı mücadelesine rağmen soyunma odasına geride gitti.İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, 72. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skora denge getirdi. Baskılı mücadelesine devam eden Galatasaray, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.Bu galibiyetle puanını 60 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.Rekor kırdıGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan bu galibiyetle bir rekora imza attı.Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

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galatasaray, okan buruk, süper lig, rekor, türkiye futbol federasyonu (tff)