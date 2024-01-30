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Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
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galatasaray
okan buruk
süper lig
rekor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi konuk etti.RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, baskılı mücadelesine rağmen soyunma odasına geride gitti.İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, 72. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skora denge getirdi. Baskılı mücadelesine devam eden Galatasaray, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.Bu galibiyetle puanını 60 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.Rekor kırdıGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan bu galibiyetle bir rekora imza attı.Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240128/fenerbahce-super-ligde-ankaragucunu-konuk-edecek-muhtemel-11de-kimler-var-1080112702.html
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galatasaray, okan buruk, süper lig, rekor, türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray, okan buruk, süper lig, rekor, türkiye futbol federasyonu (tff)

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

10:31 30.01.2024
© İHA / SAMET YALÇINGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, baskılı mücadelesine rağmen soyunma odasına geride gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, 72. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skora denge getirdi. Baskılı mücadelesine devam eden Galatasaray, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 60 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.

Rekor kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan bu galibiyetle bir rekora imza attı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.
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