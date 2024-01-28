https://sputniknews.com.tr/20240128/fenerbahce-super-ligde-ankaragucunu-konuk-edecek-muhtemel-11de-kimler-var-1080112702.html

Fenerbahçe Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk edecek: Muhtemel 11'de kimler var?

Fenerbahçe Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk edecek: Muhtemel 11'de kimler var?

Lider Fenerbahçe Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T10:00+0300

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spor

fenerbahçe

ankaragücü

futbolcu

maç

edin dzeko

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta?Ülker Stadı'nda bugün saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe - Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın MKE Ankaragücü karşısında Livakovic; Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240127/fenerbahce-duyurmustu-caglar-soyuncuden-istanbul-havalimaninda-ilk-aciklama-1080091298.html

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fenerbahçe, ankaragücü, futbolcu, maç, edin dzeko