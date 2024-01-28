Fenerbahçe Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk edecek: Muhtemel 11'de kimler var?
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe'den bir gollü galibiyet daha: Konyaspor karşısında 7 gole ulaştı
© AA / Ali Atmaca
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Lider Fenerbahçe Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta?
Ülker Stadı'nda bugün saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe - Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.
22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.
İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.
Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.
22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.
İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın MKE Ankaragücü karşısında Livakovic; Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'ini tercih etmesi bekleniyor.