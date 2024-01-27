https://sputniknews.com.tr/20240127/fenerbahce-duyurmustu-caglar-soyuncuden-istanbul-havalimaninda-ilk-aciklama-1080091298.html
Fenerbahçe duyurmuştu: Çağlar Söyüncü'den İstanbul Havalimanı'nda ilk açıklama
Fenerbahçe duyurmuştu: Çağlar Söyüncü'den İstanbul Havalimanı'nda ilk açıklama
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T09:39+0300
2024-01-27T09:39+0300
2024-01-27T09:39+0300
spor
fenerbahçe
çağlar söyüncü
transfer
futbol
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Fenerbahçe'den dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.'İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz'Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/fenerbahce-ve-atletico-madrid-transfer-icin-anlasti-caglar-soyuncu-istanbula-geliyor-1080052325.html
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fenerbahçe, çağlar söyüncü, transfer, futbol
fenerbahçe, çağlar söyüncü, transfer, futbol
Fenerbahçe duyurmuştu: Çağlar Söyüncü'den İstanbul Havalimanı'nda ilk açıklama
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü yaptığı açıklamada, 'İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz' dedi.
Fenerbahçe'den dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.
Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.
'İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz'
Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" dedi.