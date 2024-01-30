https://sputniknews.com.tr/20240130/kar-kalinligi-10-metreyi-gectigi-bolgede-kardan-tuneller-acildi-1080208215.html

Kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği bölgede kardan tüneller açıldı

Kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği bölgede kardan tüneller açıldı

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipiden sonra çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yolun kapalı... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T22:02+0300

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türkiye

çığ

kar

yüksekova

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği çığ bölgesinde zorlu bir çalışma yürütüyor. Ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayanların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Ekipler kardan tünel yaparak içinden geçtiler. Kar tünelleri, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yolun tamamında açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/1080205789.html

türkiye

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