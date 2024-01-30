Kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği bölgede kardan tüneller açıldı
22:02 30.01.2024 (güncellendi: 22:03 30.01.2024)
© İHA / METİN TEK-AW131434Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
© İHA / METİN TEK-AW131434
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Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipiden sonra çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği çığ bölgesinde zorlu bir çalışma yürütüyor. Ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Yüksek kesimlerde yaşayanların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Ekipler kardan tünel yaparak içinden geçtiler.
© İHA / METİN TEK-AW131434Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
1/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
© İHA / METİN TEK-AW131434Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
2/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
© İHA / METİN TEK-AW131434Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
3/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
© İHA / METİN TEK-AW131434Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
4/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
© İHA / METİN TEK-AW131434Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
5/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
1/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
2/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
3/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
4/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
5/5
© İHA / METİN TEK-AW131434
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
Kar tünelleri, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yolun tamamında açıldı.