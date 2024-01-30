Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü.
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli milli parkları arasında bulunan ve yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.
Türkiye'nin önemli milli parkları arasında bulunan ve yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.
Dört mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.
Dört mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.
Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.
Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.
Bazı doğaseverler de milli parkın eşsiz kış manzarasında gezinti yaptı.
Bazı doğaseverler de milli parkın eşsiz kış manzarasında gezinti yaptı.
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı