https://sputniknews.com.tr/20240130/irandan-nato-genel-sekreteri-stoltenberge-yanit-istikrarsizligin-esas-nedeni-iran-degil-nato-1080193400.html
İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e yanıt: 'İstikrarsızlığın sebebi İran değil, NATO'
İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e yanıt: 'İstikrarsızlığın sebebi İran değil, NATO'
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İran'a ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verildi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T15:37+0300
2024-01-30T15:37+0300
2024-01-30T15:40+0300
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iran dışişleri bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna' yönelik ifadelerine tepki gösterdi.Kenani, "NATO ve bazı üye ülkelerin karanlık sömürgecilik geçmişine rağmen, Genel Sekreterin İran aleyhine iddiaları trajikomik ifadelerdir" değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şunları söyledi: Kenani ayrıca açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikası her zaman iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde komşularla ilişkileri güçlendirmeye dayanmıştır. Bu bağlamda istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir bölgeye ulaşmaya çalışmak ve aynı zamanda dış müdahaleleri reddetmek her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının İslami ilkelerinden biri olarak kabul edilmiş ve vurgulanmıştır" cümlelerine yer verdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Ortadoğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/iran-israil-basbakani-netanyahu-suca-dayali-siyasi-yasaminin-sonuna-gelmistir-1080181368.html
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iran, iran dışişleri bakanlığı, nasır kenani, nato, jens stoltenberg
iran, iran dışişleri bakanlığı, nasır kenani, nato, jens stoltenberg
İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e yanıt: 'İstikrarsızlığın sebebi İran değil, NATO'
15:37 30.01.2024 (güncellendi: 15:40 30.01.2024)
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İran'a ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna' yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Kenani, "NATO ve bazı üye ülkelerin karanlık sömürgecilik geçmişine rağmen, Genel Sekreterin İran aleyhine iddiaları trajikomik ifadelerdir" değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şunları söyledi:
NATO Genel Sekreteri tarafından dile getirilen iddialar trajikomiktir. Zira NATO ve bazı üyelerinin sömürgecilik, yıkıcı ve müdahaleci politikalar tasarlama ve uygulama ile Batı Asya ve diğer ülkelerdeki askeri eylemler konusunda karanlık bir geçmişi vardır. Sadece bölgede Ortadoğu'da değil, tüm dünyada istikrarsızlık ve güvensizliğin esas nedeni NATO'dur.
Kenani ayrıca açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikası her zaman iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde komşularla ilişkileri güçlendirmeye dayanmıştır. Bu bağlamda istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir bölgeye ulaşmaya çalışmak ve aynı zamanda dış müdahaleleri reddetmek her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının İslami ilkelerinden biri olarak kabul edilmiş ve vurgulanmıştır" cümlelerine yer verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Ortadoğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur" ifadelerini kullanmıştı.