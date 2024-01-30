https://sputniknews.com.tr/20240130/iran-ingilterenin-tahran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1080208979.html
İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff, ülkesinin İran'a karşı yeni yaptırım kararı alması nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T23:06+0300
2024-01-30T23:06+0300
2024-01-30T23:06+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Shercliff'in "İngiltere'nin İran’a yönelik asılsız suçlamalarının" ardından bakanlığa çağrıldığı ve Tahran’ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.İngiltere’nin yeni yaptırım kararının bu ülkenin "İran’a yönelik yıkıcı eylemlerinin son halkası" olarak değerlendirildiği açıklamada, Tahran'ın Londra'nın yaptırım kararını "şiddetle kınadığı" ifade edildi.İngiliz Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu Londra'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/irandan-nato-genel-sekreteri-stoltenberge-yanit-istikrarsizligin-esas-nedeni-iran-degil-nato-1080193400.html
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iran, ingiltere, tahran, simon shercliff
iran, ingiltere, tahran, simon shercliff
İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff, ülkesinin İran'a karşı yeni yaptırım kararı alması nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Shercliff'in "İngiltere'nin İran’a yönelik asılsız suçlamalarının" ardından bakanlığa çağrıldığı ve Tahran’ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.
İngiltere’nin yeni yaptırım kararının bu ülkenin "İran’a yönelik yıkıcı eylemlerinin son halkası" olarak değerlendirildiği açıklamada, Tahran'ın Londra'nın yaptırım kararını "şiddetle kınadığı" ifade edildi.
İngiliz Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu Londra'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.