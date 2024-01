https://sputniknews.com.tr/20240130/ikinci-el-araclar-yuzde-50den-fazla-kazandirdi-en-cok-talep-goren5modelhangisi-1080183975.html

İkinci el araçlar yüzde 50'den fazla kazandırdı: En çok talep gören 5 model hangisi?

İkinci el araçlar yüzde 50'den fazla kazandırdı: En çok talep gören 5 model hangisi?

2023 yılında ikinci el araç fiyatları yüzde 56 oranında değer kazandı. Bu 12 aylık enflasyon ortalamasının da üzerinde gerçekleşti. Yani ikinci el araç... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T12:54+0300

2024-01-30T12:54+0300

2024-01-30T12:54+0300

ekonomi

araç

otomotiv

taşıt

model

araba

ikinci el araba satıcısı

ikinci el

ikinci el otomobil

otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/04/1050475496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff3917b59c796e61276a4e9ce120dc72.jpg

Geçen yılın ilk 8 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 78 oranında yükseldi. VavaCars’ın fiyat analizine göre Eylül ayı itibarıyla fiyat düşüşleri yaşandı. Yılın son 4 ayında araç fiyatları geri çekilse de yıllık bazda ikinci el araçlar yüzde 56 oranında değerlendi.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:"Talep edilen fiyatlar üzerinden değerlendirildiğinde 2023 yılında ikinci el fiyatlarının ortalama yüzde 50 oranında yükseldiğini söyleyebiliriz" diyen uzman, Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları aktardı:Araba fiyatları düşer mi?İkinci el araçlarda en çok talep edilen modellerSon yıl verilerine göre 5 yaş ve üzeri otomobiller büyük oranda en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Ertemel, "Bu dilimde de 10 yaş ve üzeri araçlar en çok satılan araçlar olarak kayda geçiyor. Genel sebebi alım gücü ile ilişkilendirilse de geçmiş yıllarda yatırım veya kayıt dışı ticaret maksatlı otomobile talebin oldukça yüksek olması, bu maksatla alınan daha uygun fiyatlı otomobil piyasasının da artacağı düşüncesi, her tutarda birikimi çoğunlukla bu model yılı grubuna çekti. Özetle daha küçük birikimlerle de yapılabilen kayıt dışı ticaret bu yaş grubundaki otomobil satış adetlerinin artmasındaki büyük faktörler arasında. Bu alanda en destekleyici verilerden bir tanesi de 10 yaş ve üzeri otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 80 ile en çok olağan dışı fiyat artışı görülen otomobiller olmasıdır. Segment olarak değerlendirildiğinde gerek sıfır gerek ikinci el pazarında en çok tercih edilen otomobil C Segment Sedan aile otomobilleri olarak göze çarpıyor. B segment Hatchback araçlar da her iki pazarda en çok rağbet gören otomobiller arasında" ifadelerini kullandı.Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil KIA Picanto oldu. Picanto'yu Seat Ibiza takip ederken üçüncü en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. Ancak bunların içinde sadece Fiat Egea 2024 model olarak satışa sunuldu.En ucuz sıfır otomobiller hangileri?i10 Fiyat Listesi – Ocak 20241.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, Manuel): 760.743 TL’den 710.743 TL’ye 1.2 MPI 84 PS Style (Benzin, AMT): 830.743 TL’den 780.743 TL’ye 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (Benzin, AMT): 890.744 TL’den 840.744 TL’yei20 Fiyat Listesi – Ocak 20241.2 MPI 84 PS Jump (Benzin, Manuel): 874.743 TL’den 799.743 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik): 966.296 TL’den 866.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik): 1.021.296 TL’den 921.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik): 1.101.296 TL’den 996.296 TL’ye 1.0 T 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.070.743 TL’den 970.743 TL’yeElantra Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 MPi Prime CVT (Benzin, Otomatik): 1.396.296 TL’den 1.296.296 TL’ye 1.6 MPi Elite CVT (Benzin, Otomatik): 1.581.296 TLi20 N Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI 204 PS (Benzin, Manuel): 1.361.296 TLBayon Fiyat Listesi – Ocak 20241.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Manuel): 961.296 TL’den 916.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik): 996.296 TL’den 951.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik): 1.051.296 TL’den 1.005.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik): 1.166.296 TL’den 1.096.296 TL’ye 1.0 T-GDI 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.130.744 TL’den 1.050.744 TL’yeKona Fiyat Listesi – Ocak 20241.0 T-GDI 120 PS Elite (Benzin, DCT): 1.665.743 TL’den 1.582.648 TL’ye 1.6 T-GDI 198 PS Elite (Benzin, DCT): 1.696.296 TL’den 1.611.747 TL’ye 1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-Line (Benzin, DCT): 1.886.296 TL’den 1.731.296 TL’ye 1.6 GDI HEV 141 PS (Hibrit, DCT): 1.856.296 TL’den 1.716.296 TL’yeTucson Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort (Benzin, DCT): 1.576.296 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus (Benzin, DCT): 1.751.296 TL’den 1.651.296 TL’ye 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line (Benzin, DCT): 2.134.296 TL’den 1.926.296 TL’ye1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime (Dizel, DCT): 1.685.226 TL 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus (Dizel, DCT): 2.091.296 TL’den 1.951.296 TL’ye 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus (Hibrit, Otomatik): 2.336.296 TL’den 2.196.296 TL’ye 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev* (Hibrit, Otomatik): 2.356.296 TL’den 2.216.296 TL’yeSanta Fe Hibrit Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 (Hibrit, Otomatik): 2.901.296 TLIoniq 5 Fiyat Listesi – Ocak 2024125 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.896.353 TL 239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.939.516 TLIoniq 6 Fiyat Listesi – Ocak 2024111 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.810.901 TL 239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.914.516 TLStaria Fiyat Listesi – Ocak 20242.2 CRDI 177 PS Prime (Dizel, Otomatik): 1.395.740 TL 2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite (Dizel, Otomatik): 1.495.410 TL’den 1.525.410 TL’yeH-100 Kamyonet Fiyat Listesi – Ocak 20242.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı (Dizel, Manuel): 786.345 TL

https://sputniknews.com.tr/20240130/bir-kez-daha-motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-rekorunu-kiracak-1080172906.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

en ucuz sıfır otomobiller hangileri, en ucuz ikinci el araba, araba fiyatları düşer mi, araba fiyatları 2023, araba fiyatları 2024, araba fiyatları sahibinden, ikinci el araba fiyatları sahibinden, ikinci el araba fiyatları istanbul, ikinci el araba fiyatları düştü mü