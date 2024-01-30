https://sputniknews.com.tr/20240130/ikinci-el-araclar-yuzde-50den-fazla-kazandirdi-en-cok-talep-goren5modelhangisi-1080183975.html
İkinci el araçlar yüzde 50'den fazla kazandırdı: En çok talep gören 5 model hangisi?
İkinci el araçlar yüzde 50'den fazla kazandırdı: En çok talep gören 5 model hangisi?
2023 yılında ikinci el araç fiyatları yüzde 56 oranında değer kazandı. Bu 12 aylık enflasyon ortalamasının da üzerinde gerçekleşti. Yani ikinci el araç... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T12:54+0300
2024-01-30T12:54+0300
2024-01-30T12:54+0300
ekonomi
araç
otomotiv
taşıt
model
araba
ikinci el araba satıcısı
ikinci el
ikinci el otomobil
otomobil
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Geçen yılın ilk 8 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 78 oranında yükseldi. VavaCars’ın fiyat analizine göre Eylül ayı itibarıyla fiyat düşüşleri yaşandı. Yılın son 4 ayında araç fiyatları geri çekilse de yıllık bazda ikinci el araçlar yüzde 56 oranında değerlendi.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:"Talep edilen fiyatlar üzerinden değerlendirildiğinde 2023 yılında ikinci el fiyatlarının ortalama yüzde 50 oranında yükseldiğini söyleyebiliriz" diyen uzman, Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları aktardı:Araba fiyatları düşer mi?İkinci el araçlarda en çok talep edilen modellerSon yıl verilerine göre 5 yaş ve üzeri otomobiller büyük oranda en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Ertemel, "Bu dilimde de 10 yaş ve üzeri araçlar en çok satılan araçlar olarak kayda geçiyor. Genel sebebi alım gücü ile ilişkilendirilse de geçmiş yıllarda yatırım veya kayıt dışı ticaret maksatlı otomobile talebin oldukça yüksek olması, bu maksatla alınan daha uygun fiyatlı otomobil piyasasının da artacağı düşüncesi, her tutarda birikimi çoğunlukla bu model yılı grubuna çekti. Özetle daha küçük birikimlerle de yapılabilen kayıt dışı ticaret bu yaş grubundaki otomobil satış adetlerinin artmasındaki büyük faktörler arasında. Bu alanda en destekleyici verilerden bir tanesi de 10 yaş ve üzeri otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 80 ile en çok olağan dışı fiyat artışı görülen otomobiller olmasıdır. Segment olarak değerlendirildiğinde gerek sıfır gerek ikinci el pazarında en çok tercih edilen otomobil C Segment Sedan aile otomobilleri olarak göze çarpıyor. B segment Hatchback araçlar da her iki pazarda en çok rağbet gören otomobiller arasında" ifadelerini kullandı.Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil KIA Picanto oldu. Picanto'yu Seat Ibiza takip ederken üçüncü en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. Ancak bunların içinde sadece Fiat Egea 2024 model olarak satışa sunuldu.En ucuz sıfır otomobiller hangileri?i10 Fiyat Listesi – Ocak 20241.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, Manuel): 760.743 TL’den 710.743 TL’ye 1.2 MPI 84 PS Style (Benzin, AMT): 830.743 TL’den 780.743 TL’ye 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (Benzin, AMT): 890.744 TL’den 840.744 TL’yei20 Fiyat Listesi – Ocak 20241.2 MPI 84 PS Jump (Benzin, Manuel): 874.743 TL’den 799.743 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik): 966.296 TL’den 866.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik): 1.021.296 TL’den 921.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik): 1.101.296 TL’den 996.296 TL’ye 1.0 T 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.070.743 TL’den 970.743 TL’yeElantra Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 MPi Prime CVT (Benzin, Otomatik): 1.396.296 TL’den 1.296.296 TL’ye 1.6 MPi Elite CVT (Benzin, Otomatik): 1.581.296 TLi20 N Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI 204 PS (Benzin, Manuel): 1.361.296 TLBayon Fiyat Listesi – Ocak 20241.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Manuel): 961.296 TL’den 916.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik): 996.296 TL’den 951.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik): 1.051.296 TL’den 1.005.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik): 1.166.296 TL’den 1.096.296 TL’ye 1.0 T-GDI 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.130.744 TL’den 1.050.744 TL’yeKona Fiyat Listesi – Ocak 20241.0 T-GDI 120 PS Elite (Benzin, DCT): 1.665.743 TL’den 1.582.648 TL’ye 1.6 T-GDI 198 PS Elite (Benzin, DCT): 1.696.296 TL’den 1.611.747 TL’ye 1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-Line (Benzin, DCT): 1.886.296 TL’den 1.731.296 TL’ye 1.6 GDI HEV 141 PS (Hibrit, DCT): 1.856.296 TL’den 1.716.296 TL’yeTucson Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort (Benzin, DCT): 1.576.296 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus (Benzin, DCT): 1.751.296 TL’den 1.651.296 TL’ye 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line (Benzin, DCT): 2.134.296 TL’den 1.926.296 TL’ye1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime (Dizel, DCT): 1.685.226 TL 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus (Dizel, DCT): 2.091.296 TL’den 1.951.296 TL’ye 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus (Hibrit, Otomatik): 2.336.296 TL’den 2.196.296 TL’ye 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev* (Hibrit, Otomatik): 2.356.296 TL’den 2.216.296 TL’yeSanta Fe Hibrit Fiyat Listesi – Ocak 20241.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 (Hibrit, Otomatik): 2.901.296 TLIoniq 5 Fiyat Listesi – Ocak 2024125 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.896.353 TL 239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.939.516 TLIoniq 6 Fiyat Listesi – Ocak 2024111 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.810.901 TL 239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.914.516 TLStaria Fiyat Listesi – Ocak 20242.2 CRDI 177 PS Prime (Dizel, Otomatik): 1.395.740 TL 2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite (Dizel, Otomatik): 1.495.410 TL’den 1.525.410 TL’yeH-100 Kamyonet Fiyat Listesi – Ocak 20242.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı (Dizel, Manuel): 786.345 TL
https://sputniknews.com.tr/20240130/bir-kez-daha-motorin-ve-benzine-buyuk-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-rekorunu-kiracak-1080172906.html
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en ucuz sıfır otomobiller hangileri, en ucuz ikinci el araba, araba fiyatları düşer mi, araba fiyatları 2023, araba fiyatları 2024, araba fiyatları sahibinden, ikinci el araba fiyatları sahibinden, ikinci el araba fiyatları istanbul, ikinci el araba fiyatları düştü mü
en ucuz sıfır otomobiller hangileri, en ucuz ikinci el araba, araba fiyatları düşer mi, araba fiyatları 2023, araba fiyatları 2024, araba fiyatları sahibinden, ikinci el araba fiyatları sahibinden, ikinci el araba fiyatları istanbul, ikinci el araba fiyatları düştü mü
İkinci el araçlar yüzde 50'den fazla kazandırdı: En çok talep gören 5 model hangisi?
2023 yılında ikinci el araç fiyatları yüzde 56 oranında değer kazandı. Bu 12 aylık enflasyon ortalamasının da üzerinde gerçekleşti. Yani ikinci el araç piyasası geçtiğimiz yıl enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. Peki en çok hangi tip araçlar değer kazandı, piyasada en çok tercih edilen araçlar neler?
Geçen yılın ilk 8 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 78 oranında yükseldi. VavaCars’ın fiyat analizine göre Eylül ayı itibarıyla fiyat düşüşleri yaşandı. Yılın son 4 ayında araç fiyatları geri çekilse de yıllık bazda ikinci el araçlar yüzde 56 oranında değerlendi.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Pandemi ile başlayan süreçte dünya genelinde yaşanan enflasyon ve arz talep zincirinin bozulması gibi sebeplerle otomobil fiyatları global olarak yükselmişti. Ülkemiz özelinde ise bu sürecin otomobili önce bir yatırım argümanı, sonrasında ise kayıt dışı ticaret alanı haline getirmesi, piyasada haksız uygulamalar ve suni fiyatlamaları beraberinde getirdi. Dövizin artmasıyla otomobil fiyatları belli bir oranda yükselmesine rağmen, özellikle kamuoyunda al-satçı olarak tabir edilen, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişi oranının sektörde yüzde 48’i bulmasıyla otomobil fiyatları olağan dışı yükseldi."
"Talep edilen fiyatlar üzerinden değerlendirildiğinde 2023 yılında ikinci el fiyatlarının ortalama yüzde 50 oranında yükseldiğini söyleyebiliriz" diyen uzman, Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları aktardı:
Araba fiyatları düşer mi?
"Öte yandan içinde bulunduğumuz piyasa koşullarında alıcı bulabilen reel fiyatlar olarak değerlendirildiğinde yıllık artış yüzde 40 civarında olacaktır. Bu oranın istatistiki veriler haricinde sahadan temin edilen reel alıcı piyasa fiyatları olduğu, marka ve segmente göre değişkenlik gösterebildiğini hatırlatmakta fayda var. Yeni yıl ile birlikte yeni yıl maliyetleri ve döviz kuruna istinaden sıfır otomobil fiyatlarının bir miktar arttığını görüyoruz. İkinci el otomobil fiyatları, sıfır otomobil fiyatlarından referans alınarak belirlendiğinden önümüzdeki süreçte ikinci el otomobil fiyatlarında da bir miktar artış görebiliriz."
İkinci el araçlarda en çok talep edilen modeller
Son yıl verilerine göre 5 yaş ve üzeri otomobiller büyük oranda en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Ertemel, "Bu dilimde de 10 yaş ve üzeri araçlar en çok satılan araçlar olarak kayda geçiyor. Genel sebebi alım gücü ile ilişkilendirilse de geçmiş yıllarda yatırım veya kayıt dışı ticaret maksatlı otomobile talebin oldukça yüksek olması, bu maksatla alınan daha uygun fiyatlı otomobil piyasasının da artacağı düşüncesi, her tutarda birikimi çoğunlukla bu model yılı grubuna çekti. Özetle daha küçük birikimlerle de yapılabilen kayıt dışı ticaret bu yaş grubundaki otomobil satış adetlerinin artmasındaki büyük faktörler arasında. Bu alanda en destekleyici verilerden bir tanesi de 10 yaş ve üzeri otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 80 ile en çok olağan dışı fiyat artışı görülen otomobiller olmasıdır. Segment olarak değerlendirildiğinde gerek sıfır gerek ikinci el pazarında en çok tercih edilen otomobil C Segment Sedan aile otomobilleri olarak göze çarpıyor. B segment Hatchback araçlar da her iki pazarda en çok rağbet gören otomobiller arasında" ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil KIA Picanto oldu. Picanto'yu Seat Ibiza takip ederken üçüncü en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. Ancak bunların içinde sadece Fiat Egea 2024 model olarak satışa sunuldu.
En ucuz sıfır otomobiller hangileri?
i10 Fiyat Listesi – Ocak 2024
1.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, Manuel): 760.743 TL’den 710.743 TL’ye 1.2 MPI 84 PS Style (Benzin, AMT): 830.743 TL’den 780.743 TL’ye 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (Benzin, AMT): 890.744 TL’den 840.744 TL’ye
i20 Fiyat Listesi – Ocak 2024
1.2 MPI 84 PS Jump (Benzin, Manuel): 874.743 TL’den 799.743 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik): 966.296 TL’den 866.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik): 1.021.296 TL’den 921.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik): 1.101.296 TL’den 996.296 TL’ye 1.0 T 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.070.743 TL’den 970.743 TL’ye
Elantra Fiyat Listesi – Ocak 2024
1.6 MPi Prime CVT (Benzin, Otomatik): 1.396.296 TL’den 1.296.296 TL’ye 1.6 MPi Elite CVT (Benzin, Otomatik): 1.581.296 TL
i20 N Fiyat Listesi – Ocak 2024
1.6 T-GDI 204 PS (Benzin, Manuel): 1.361.296 TL
Bayon Fiyat Listesi – Ocak 2024
1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Manuel): 961.296 TL’den 916.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik): 996.296 TL’den 951.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik): 1.051.296 TL’den 1.005.296 TL’ye 1.4 MPI 100 PS Elite (Benzin, Otomatik): 1.166.296 TL’den 1.096.296 TL’ye 1.0 T-GDI 100 PS Style (Benzin, DCT): 1.130.744 TL’den 1.050.744 TL’ye
Kona Fiyat Listesi – Ocak 2024
1.0 T-GDI 120 PS Elite (Benzin, DCT): 1.665.743 TL’den 1.582.648 TL’ye 1.6 T-GDI 198 PS Elite (Benzin, DCT): 1.696.296 TL’den 1.611.747 TL’ye 1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-Line (Benzin, DCT): 1.886.296 TL’den 1.731.296 TL’ye 1.6 GDI HEV 141 PS (Hibrit, DCT): 1.856.296 TL’den 1.716.296 TL’ye
Tucson Fiyat Listesi – Ocak 2024
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort (Benzin, DCT): 1.576.296 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus (Benzin, DCT): 1.751.296 TL’den 1.651.296 TL’ye 1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line (Benzin, DCT): 2.134.296 TL’den 1.926.296 TL’ye1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime (Dizel, DCT): 1.685.226 TL 1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus (Dizel, DCT): 2.091.296 TL’den 1.951.296 TL’ye 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus (Hibrit, Otomatik): 2.336.296 TL’den 2.196.296 TL’ye 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev* (Hibrit, Otomatik): 2.356.296 TL’den 2.216.296 TL’ye
Santa Fe Hibrit Fiyat Listesi – Ocak 2024
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 (Hibrit, Otomatik): 2.901.296 TL
Ioniq 5 Fiyat Listesi – Ocak 2024
125 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.896.353 TL 239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.939.516 TL
Ioniq 6 Fiyat Listesi – Ocak 2024
111 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.810.901 TL 239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.914.516 TL
Staria Fiyat Listesi – Ocak 2024
2.2 CRDI 177 PS Prime (Dizel, Otomatik): 1.395.740 TL 2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite (Dizel, Otomatik): 1.495.410 TL’den 1.525.410 TL’ye
H-100 Kamyonet Fiyat Listesi – Ocak 2024
2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı (Dizel, Manuel): 786.345 TL