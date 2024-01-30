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İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız
Sultangazi ilçesinde semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapanlarla buluşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T00:25+0300
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murat kurum
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi ilçesinde semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapanlarla buluştu. Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem vatandaşımız mutlu olacak. Vatandaşlarımız dijital uygulamalarla evlerine ürünleri isteyebilecekler. Gençlerimiz istediğiniz sebze ve meyveyi evinize getirecek” şeklinde konuştuİstanbul’un üretimin de merkezi olmasını istediklerini belirten Kurum, "İstanbul’da üretimi artıracağız. Üreticilere de destek olacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz’’ şeklinde konuştu. Kurum, balıkçı tezgahında eline istavrit alan balıkçının “Boğazın incisi, başkanımız birincisi İstanbul’un’’ sözleriyle karşılandı. Semte tramvay isteyen bir vatandaşa Murat Kurum, "Tramvayı bir durak uzatacağız" diye karşılık verdi.
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murat kurum, pazar, pazar yeri, sultangazi
murat kurum, pazar, pazar yeri, sultangazi

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız

00:25 30.01.2024
© İHAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© İHA
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Sultangazi ilçesinde semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapanlarla buluşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem de vatandaşımız mutlu olacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi ilçesinde semt pazarında pazarcı esnafı ve alışveriş yapanlarla buluştu.
Pazarcı esnafından destek isteyen Kurum, "İstanbul’da 200 yeni pazar açacağız. Orada sizlerle el birliği içerisinde dijital uygulamaları kullanacağız. Hem siz mutlu olacaksınız hem vatandaşımız mutlu olacak. Vatandaşlarımız dijital uygulamalarla evlerine ürünleri isteyebilecekler. Gençlerimiz istediğiniz sebze ve meyveyi evinize getirecek” şeklinde konuştu
İstanbul’un üretimin de merkezi olmasını istediklerini belirten Kurum, "İstanbul’da üretimi artıracağız. Üreticilere de destek olacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz’’ şeklinde konuştu.
Kurum, balıkçı tezgahında eline istavrit alan balıkçının “Boğazın incisi, başkanımız birincisi İstanbul’un’’ sözleriyle karşılandı. Semte tramvay isteyen bir vatandaşa Murat Kurum, "Tramvayı bir durak uzatacağız" diye karşılık verdi.
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