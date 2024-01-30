https://sputniknews.com.tr/20240130/gana-devlet-baskani-rusya-ulkemizin-dostu-olmaya-devam-ediyor-1080209460.html
Gana Devlet Başkanı: Rusya ülkemizin dostu olmaya devam ediyor
Gana Devlet Başkanı: Rusya ülkemizin dostu olmaya devam ediyor
Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, Rusya'nın ülkesinin dostu olmaya devam ettiğini ifade etti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T23:27+0300
2024-01-30T23:27+0300
2024-01-30T23:27+0300
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Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Avusturya lideri Aleksander Van der Bellen ile Viyana'da yaptığı görüşmede, Rusya'nın ülkesinin dostu olmaya devam ettiğini söyledi.Avusturya Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Gana Devlet Başkanı Rusya'nın ‘ülkesinin dostu olmaya devam ettiğini’ söyledi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Gana liderinin “Soğuk Savaş'a dönüş ve ‘Batı Afrika'daki rekabetten’ endişe duyduğunu” söylediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221214/gana-devlet-baskani-akufo-addo-afrika-liderleri-batili-ulkelere-yalvarmaktan-vazgecmeli-1064589027.html
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nana akufo-addo, nana akuffo-addo, afrika, rusya
nana akufo-addo, nana akuffo-addo, afrika, rusya
Gana Devlet Başkanı: Rusya ülkemizin dostu olmaya devam ediyor
Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, Rusya'nın ülkesinin dostu olmaya devam ettiğini ifade etti.
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Avusturya lideri Aleksander Van der Bellen ile Viyana'da yaptığı görüşmede, Rusya'nın ülkesinin dostu olmaya devam ettiğini söyledi.
Avusturya Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Gana Devlet Başkanı Rusya'nın ‘ülkesinin dostu olmaya devam ettiğini’ söyledi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Gana liderinin “Soğuk Savaş'a dönüş ve ‘Batı Afrika'daki rekabetten’ endişe duyduğunu” söylediği kaydedildi.