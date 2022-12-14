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Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo: Afrika liderleri, Batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeli
Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo: Afrika liderleri, Batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeli
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, "Afrika liderlerinin batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeleri" çağrısında bulundu. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T17:53+0300
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Akufo-Addo, ABD'nin başkenti Washington'da devam eden ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde konuştu.Tüm Afrika liderlere seslenen Akufo-Addo, kıtanın dünyadaki hak ettiği konumu almasının zamanının geldiğini belirtti.Akufo-Addo, "Afrika liderlerinin batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.Afrikalı ülkelerin kıtada Afrika parası harcamaya odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Akufo-Addo, "Afrika doğru şeyi yaptığında doğal olarak geleceği için kimseden saygı istemeye ihtiyaç duymayacağını" kaydetti.Akufo-Addo, Afrika'nın hastalık, açlık, yoksulluk ve yasa dışı göçle karakterize edilen anlatısını değiştirmek için de liderlerin çalışmaları gerektiğini vurguladı."Nereden geldiğin önemli değil, siyah olduğun sürece Afrikalısın" diyen Akufo-Addo, "Afrika'yı ilerleme ve refah için elverişli hale getirmeliyiz. Sadece Afrikalı olduğumuzu aklımızda tutmalıyız. İnsanlar olarak kaderimiz birbirimize bağlı." ifadelerini kullandı.
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Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo: Afrika liderleri, Batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeli

17:53 14.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBGana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, "Afrika liderlerinin batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.
Akufo-Addo, ABD'nin başkenti Washington'da devam eden ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Tüm Afrika liderlere seslenen Akufo-Addo, kıtanın dünyadaki hak ettiği konumu almasının zamanının geldiğini belirtti.
Akufo-Addo, "Afrika liderlerinin batılı ülkelere yalvarmaktan vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.
Afrikalı ülkelerin kıtada Afrika parası harcamaya odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Akufo-Addo, "Afrika doğru şeyi yaptığında doğal olarak geleceği için kimseden saygı istemeye ihtiyaç duymayacağını" kaydetti.
Akufo-Addo, Afrika'nın hastalık, açlık, yoksulluk ve yasa dışı göçle karakterize edilen anlatısını değiştirmek için de liderlerin çalışmaları gerektiğini vurguladı.
"Nereden geldiğin önemli değil, siyah olduğun sürece Afrikalısın" diyen Akufo-Addo, "Afrika'yı ilerleme ve refah için elverişli hale getirmeliyiz. Sadece Afrikalı olduğumuzu aklımızda tutmalıyız. İnsanlar olarak kaderimiz birbirimize bağlı." ifadelerini kullandı.
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