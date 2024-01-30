https://sputniknews.com.tr/20240130/fransiz-parali-asker-batidan-gelen-yardimlar-ukraynada-kayboluyor-1080188154.html
Fransız paralı asker: Batı'dan gelen yardımlar Ukrayna'da kayboluyor
Fransız paralı asker: Batı'dan gelen yardımlar Ukrayna'da kayboluyor
Fransız paralı asker Sabaneyev Batı tarafından Ukrayna'ya yapılan yardımların Ukrayna'da ortadan kaybolduğunu dile getirdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:15+0300
2024-01-30T13:15+0300
2024-01-30T13:15+0300
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Fransız paralı asker Arsen Sabaneyev bir gazeteye verdiği verdiği demeçte, Batı'dan gelen bağışların Ukrayna'da satıldığını ve kaybolduğunu söyledi.Fransız paralı asker açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Fransız paralı asker miğferleri, yelekleri ve araçları yüksek fiyata satan spekülatörlerden de şikayet etti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-savas-muhabiri-acikladi-listelerimde-yer-alan-145-parali-askerden-37si-tam-bir-neo-nazi-1079827807.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, fransız, fransa, paralı asker, miğfer
ukrayna, ukrayna ordusu, fransız, fransa, paralı asker, miğfer
Fransız paralı asker: Batı'dan gelen yardımlar Ukrayna'da kayboluyor
Fransız paralı asker Sabaneyev Batı tarafından Ukrayna'ya yapılan yardımların Ukrayna'da ortadan kaybolduğunu dile getirdi.
Fransız paralı asker Arsen Sabaneyev bir gazeteye verdiği verdiği demeçte, Batı'dan gelen bağışların Ukrayna'da satıldığını ve kaybolduğunu söyledi.
Fransız paralı asker açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bağışların ticareti de yapılıyor: Mesela Kuzey ve Pas-de-Calais bölgelerindeki hastaneler tarafından sağlanan yaklaşık 40 hastane yatağını getirebildik. Kiev'deki bir askeri hastaneye gönderilmek üzere Lviv yakınlarındaki bir kasabaya nakledildiler, ancak yolda kayboldular. Nereye gittiklerini asla öğrenemedik.
Fransız paralı asker miğferleri, yelekleri ve araçları yüksek fiyata satan spekülatörlerden de şikayet etti.