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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/fransiz-parali-asker-batidan-gelen-yardimlar-ukraynada-kayboluyor-1080188154.html
Fransız paralı asker: Batı'dan gelen yardımlar Ukrayna'da kayboluyor
Fransız paralı asker: Batı'dan gelen yardımlar Ukrayna'da kayboluyor
Fransız paralı asker Sabaneyev Batı tarafından Ukrayna'ya yapılan yardımların Ukrayna'da ortadan kaybolduğunu dile getirdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
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Fransız paralı asker Arsen Sabaneyev bir gazeteye verdiği verdiği demeçte, Batı'dan gelen bağışların Ukrayna'da satıldığını ve kaybolduğunu söyledi.Fransız paralı asker açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Fransız paralı asker miğferleri, yelekleri ve araçları yüksek fiyata satan spekülatörlerden de şikayet etti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-savas-muhabiri-acikladi-listelerimde-yer-alan-145-parali-askerden-37si-tam-bir-neo-nazi-1079827807.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, fransız, fransa, paralı asker, miğfer
ukrayna, ukrayna ordusu, fransız, fransa, paralı asker, miğfer

Fransız paralı asker: Batı'dan gelen yardımlar Ukrayna'da kayboluyor

13:15 30.01.2024
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023
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Fransız paralı asker Sabaneyev Batı tarafından Ukrayna'ya yapılan yardımların Ukrayna'da ortadan kaybolduğunu dile getirdi.
Fransız paralı asker Arsen Sabaneyev bir gazeteye verdiği verdiği demeçte, Batı'dan gelen bağışların Ukrayna'da satıldığını ve kaybolduğunu söyledi.
Fransız paralı asker açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bağışların ticareti de yapılıyor: Mesela Kuzey ve Pas-de-Calais bölgelerindeki hastaneler tarafından sağlanan yaklaşık 40 hastane yatağını getirebildik. Kiev'deki bir askeri hastaneye gönderilmek üzere Lviv yakınlarındaki bir kasabaya nakledildiler, ancak yolda kayboldular. Nereye gittiklerini asla öğrenemedik.
Fransız paralı asker miğferleri, yelekleri ve araçları yüksek fiyata satan spekülatörlerden de şikayet etti.
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