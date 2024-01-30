Fransız paralı asker: Batı'dan gelen yardımlar Ukrayna'da kayboluyor

Bağışların ticareti de yapılıyor: Mesela Kuzey ve Pas-de-Calais bölgelerindeki hastaneler tarafından sağlanan yaklaşık 40 hastane yatağını getirebildik. Kiev'deki bir askeri hastaneye gönderilmek üzere Lviv yakınlarındaki bir kasabaya nakledildiler, ancak yolda kayboldular. Nereye gittiklerini asla öğrenemedik.