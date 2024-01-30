https://sputniknews.com.tr/20240130/evine-8inci-kez-hirsiz-giren-adam-bikti-artik-esyalari-hirsizlar-calsin-diye-aliyoruz-1080193534.html

Evine 8'inci kez hırsız giren adam bıktı: 'Artık eşyaları hırsızlar çalsın diye alıyoruz'

Evine 8'inci kez hırsız giren adam bıktı: 'Artık eşyaları hırsızlar çalsın diye alıyoruz'

Ankara'nın Sincan ilçesinde 4 yılda evine 8 kere hırsız giren ev sahibi, yetkililerden yardım istedi. Ev sahibi Mustafa Yazı, artık eşyalarını arabasında... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T15:39+0300

2024-01-30T15:39+0300

2024-01-30T15:39+0300

türkiye

hırsızlık

yazlık

hırsız

ankara

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Olay, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yazı isimli bir vatandaşa ait yazlık eve son 4 yılda 8 kez hırsızlar girdi. Torunu Alperen Berke Yazı ile şehrin stresini atmak için yazlık evine giden Mustafa Yazı, 8'inci kez evinin soyulduğunu fark ederek isyan etti. Yazı, hırsızların bu kez de evinin deposuna girdiğini, tesisat malzemelerinin ve alüminyum çaydanlığın çalındığını söyledi. Ev sahibi Yazı hırsızlara seslenerek, "Eğer bir ihtiyacınız varsa gelin bana sorun 'benim ihtiyacım var' diye söyleyin, ben size yardımcı olurum" dedi.'Hırsızlar çalıyor biz alıyoruz'Mustafa Yazı evine son olayla birlikte 8'inci kez hırsız girdiğini belirterek, "Binamıza 8 kere hırsız girdi. İçeride bulunan malzemeleri aldılar. Depoda bulunan tesisat bataryaları vardı. Bunları alıp götürdüler. Hırsızdan kurtulduk derken tekrar başladılar, şu anda ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. En son 1 yıl önce hırsız girmişti eve o günden bugüne rahattık. Şu anda tekrar başladılar. Bu hırsızlardan ne çektik. Bu 1 değil, 2 değil, 8 oldu. Eğer bir ihtiyacınız varsa gelin bana sorun 'benim ihtiyacım var' diye söyleyin ben size yardımcı olurum. Bu olaylardan sonra artık malzemeleri evde bırakmıyoruz. Geleceğimiz zaman arabanın arkasına atıp getiriyoruz sonra geri götürüyoruz. Hırsızlar çalıyor biz alıyoruz" dedi.Mustafa Yazı'nın torunu Alperen Berke Yazı ise yazlık eve streslerini atmak için geldiklerini ancak hırsızlardan korkar hale geldiklerini dile getirerek, "Biz buraya huzur bulmaya geliyoruz ama hırsızlarla uğraşmaktan yıldık. Önceden 7 kere eve girdiler çeşitli malzemeleri çaldılar. Şimdi de evin deposuna girdiler" ifadelerini kullandı.

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hırsızlık, yazlık, hırsız, ankara