https://sputniknews.com.tr/20240130/isg-tarih-vererek-duyurdu-pasaport-turnikeleri-kapali-olacak-1080187515.html

ISG tarih vererek duyurdu: Pasaport turnikeleri kapalı olacak

ISG tarih vererek duyurdu: Pasaport turnikeleri kapalı olacak

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda e-pasaport turnikelerinin sayısının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T13:19+0300

2024-01-30T13:19+0300

2024-01-30T13:19+0300

sabiha gökçen

turnike sistemi

e-pasaport

isg

sabiha gökçen havalimanı

sabiha gökçen havaalanı

türkiye

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ISG tarafından X platformunda paylaşılan gönderide e-pasaport turnikelerinin sayısında yapılacak düzenleme nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı mesajı paylaşıldı.Paylaşılan duyuru bu şekilde paylaşıldı:

isg

sabiha gökçen havalimanı

sabiha gökçen havaalanı

türkiye

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sabiha gökçen, turnike sistemi, e-pasaport, isg, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen havaalanı