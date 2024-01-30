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ISG tarih vererek duyurdu: Pasaport turnikeleri kapalı olacak
ISG tarih vererek duyurdu: Pasaport turnikeleri kapalı olacak
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda e-pasaport turnikelerinin sayısının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
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ISG tarafından X platformunda paylaşılan gönderide e-pasaport turnikelerinin sayısında yapılacak düzenleme nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı mesajı paylaşıldı.Paylaşılan duyuru bu şekilde paylaşıldı:
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sabiha gökçen, turnike sistemi, e-pasaport, isg, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen havaalanı

ISG tarih vererek duyurdu: Pasaport turnikeleri kapalı olacak

13:19 30.01.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazSabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda e-pasaport turnikelerinin sayısının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı açıklandı.
ISG tarafından X platformunda paylaşılan gönderide e-pasaport turnikelerinin sayısında yapılacak düzenleme nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı mesajı paylaşıldı.
Paylaşılan duyuru bu şekilde paylaşıldı:
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