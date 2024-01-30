https://sputniknews.com.tr/20240130/isg-tarih-vererek-duyurdu-pasaport-turnikeleri-kapali-olacak-1080187515.html
ISG tarih vererek duyurdu: Pasaport turnikeleri kapalı olacak
ISG tarih vererek duyurdu: Pasaport turnikeleri kapalı olacak
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda e-pasaport turnikelerinin sayısının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:19+0300
2024-01-30T13:19+0300
2024-01-30T13:19+0300
sabiha gökçen
turnike sistemi
e-pasaport
isg
sabiha gökçen havalimanı
sabiha gökçen havaalanı
türkiye
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ISG tarafından X platformunda paylaşılan gönderide e-pasaport turnikelerinin sayısında yapılacak düzenleme nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı mesajı paylaşıldı.Paylaşılan duyuru bu şekilde paylaşıldı:
isg
sabiha gökçen havalimanı
sabiha gökçen havaalanı
türkiye
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sabiha gökçen, turnike sistemi, e-pasaport, isg, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen, turnike sistemi, e-pasaport, isg, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen havaalanı
ISG tarih vererek duyurdu: Pasaport turnikeleri kapalı olacak
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda e-pasaport turnikelerinin sayısının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı açıklandı.
ISG tarafından X platformunda paylaşılan gönderide e-pasaport turnikelerinin sayısında yapılacak düzenleme nedeniyle 31 Ocak 1 Ocak saat 14:00 ile 1 Şubat saat 07:00 arasında e-pasaport turnikelerinin kapalı olacağı mesajı paylaşıldı.
Paylaşılan duyuru bu şekilde paylaşıldı: