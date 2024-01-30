Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı: Ana tema 'gerçek belediyecilik'
12:16 30.01.2024 (güncellendi: 12:55 30.01.2024)
© AA / Mustafa KamacıErdoğan
© AA / Mustafa Kamacı
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Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, 31 Mart vaatlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılacak programda Seçim Beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:
Her seçim, yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır.
Mesele sadece en fazla belediye başkanlığını kazanmak değil.
Seçim gününe kadar sevmeyeni sevdireceğiz, gelmeyene gideceğiz, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız.
Beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor.
Türkiye'nin tökezlemesini, yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir.
Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, AK Parti belediyelerinden çok daha fazlasını alıyor onlar. Tamamı sorumluluktan kaçmak için. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır.
Amacımız, şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır.
Hırsı boyunu aşanlara diyoruz ki hiç heveslenmeyin, AK Parti'den size ekmek çıkmaz.