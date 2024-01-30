Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı: Ana tema 'gerçek belediyecilik'

Her seçim, yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır. Her seçim, yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır.

Mesele sadece en fazla belediye başkanlığını kazanmak değil. Mesele sadece en fazla belediye başkanlığını kazanmak değil.

Seçim gününe kadar sevmeyeni sevdireceğiz, gelmeyene gideceğiz, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Seçim gününe kadar sevmeyeni sevdireceğiz, gelmeyene gideceğiz, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız.

Beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor. Beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor.

Türkiye'nin tökezlemesini, yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir. Türkiye'nin tökezlemesini, yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir.

Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, AK Parti belediyelerinden çok daha fazlasını alıyor onlar. Tamamı sorumluluktan kaçmak için. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, AK Parti belediyelerinden çok daha fazlasını alıyor onlar. Tamamı sorumluluktan kaçmak için. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır.

Amacımız, şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır. Amacımız, şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır.