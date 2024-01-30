https://sputniknews.com.tr/20240130/elon-muskin-neuralinkinden-bilim-dunyasinda-cigir-acan-olay-insan-beynine-mikrocip-yerlestirildi-1080176192.html

Elon Musk'ın Neuralink'inden bilim dünyasında çığır açan olay: İnsan beynine mikroçip yerleştirildi

Elon Musk'ın Neuralink'inden bilim dünyasında çığır açan olay: İnsan beynine mikroçip yerleştirildi

Elon Musk, Neuralink'in beyin çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini duyurdu. Telepati adı verilen çip sayesinde demans, omurga hasarları, felç, körlük... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T09:43+0300

2024-01-30T09:43+0300

2024-01-30T09:43+0300

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elon musk

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Dünyanın en zengin insani, X platformunun sahibi ve ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı. İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.Telepati ile 'iletişim'Musk, ilk Neuralink ürününün adının 'Telepati' olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." ifadelerini kullandı.Binlerce kişi beynine çip taktırmak için başvurmuştuYakın zamanda FDA'dan onay alan şirket ameliyatlar için hazır olduğunu belirtirken, gönüllülerin 40 yaş altında kuadriplejik yani her iki kol ya da bacağı felce uğrayan yetişkinler aranıyor.Ameliyat, ince telleri ve elektrotları beyne yerleştirmek için kişinin kafatasının büyük bir parçasının çıkarılmasını gerektirecek. Kafatasından çıkarılan bir kısmın yerine birkaç yıl boyunca orada kalacak olan 'küçük bir çiple' değiştirileceği kaydedildi.'Bozuk para büyüklüğünde' olacağı söylenen çipin takılan 'hastanın beyin aktivitelerini okuyacağı' belirtilirken, beyin dalgalarından alınan verilerin ise bilgisayar ya da tablet üzerinden 'takip edilebileceği' açıklandı.

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