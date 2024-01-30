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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240130/chpnin-cesme-adayi-mustafa-denizlinin-kizi-lal-denizli-oldu-1080176361.html
CHP'nin Çeşme adayı Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu
CHP'nin Çeşme adayı Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu
CHP'nin İzmir büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP, büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterirken, Çeşme... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T09:47+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
mustafa denizli
lal denizli
çeşme
chp
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 200’den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayları da belli oldu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra İzmir'in ilçelerinde aday gösterilen isimler de belli oldu.Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapılan değişim ilçelere de yansıdı. CHP yönetimindeki 23 belediyenin 20'sinde mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Yalnızca Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yerini korumayı başardı.Cemil Tugay sonrası Karşıyaka Belediye Başkan Adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal belirlendi.Çeşme'de Mustafa Denizli'nin kızı aday olduÇeşme'den aday gösterilen isim ise ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu.Bornova'da Ömer Ekşi, Bayraklı'da İrfan Önal, Buca'da Görkem Duman, Konak'Ta Nilüfer Çınarlı Mutlu, Urla'da Selçuk Balkan ve Foça'da Saniye Bora Fıçı diğer aday gösterilen isimler oldu. Aday gösterilen isimlerin 9'nun kadın 12'sinin ise 40 yaş altı isimlerden oluşması dikkat çekti.2019 seçimlerinde İzmir'de diğer partilerin kazandığı 6 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerde aday gösterilecek isimler de netleşti.Aliağa'da Çağatay Güç, Bayındır'da Davut Sakarsu, Bergama'da Tanju Çelik, Kınık'ta Sema Bodur, Kiraz'da Nasuh Coşkun ve Tire'de Hayati Okuroğlu aday gösterildi.Lal Denizli kimdir?Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi.Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/chp-listesinden-milletvekili-secilmisti-istanbul-icin-adayligini-duyuracak-1080172680.html
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CHP'nin Çeşme adayı Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu

09:47 30.01.2024
© Fotoğraf : InstagramLal Denizli
Lal Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© Fotoğraf : Instagram
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CHP'nin İzmir büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP, büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday gösterirken, Çeşme ilçesinde ise teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli aday oldu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 200’den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayları da belli oldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra İzmir'in ilçelerinde aday gösterilen isimler de belli oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapılan değişim ilçelere de yansıdı. CHP yönetimindeki 23 belediyenin 20'sinde mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Yalnızca Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yerini korumayı başardı.

Cemil Tugay sonrası Karşıyaka Belediye Başkan Adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal belirlendi.

Çeşme'de Mustafa Denizli'nin kızı aday oldu

Çeşme'den aday gösterilen isim ise ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu.

Bornova'da Ömer Ekşi, Bayraklı'da İrfan Önal, Buca'da Görkem Duman, Konak'Ta Nilüfer Çınarlı Mutlu, Urla'da Selçuk Balkan ve Foça'da Saniye Bora Fıçı diğer aday gösterilen isimler oldu. Aday gösterilen isimlerin 9'nun kadın 12'sinin ise 40 yaş altı isimlerden oluşması dikkat çekti.

2019 seçimlerinde İzmir'de diğer partilerin kazandığı 6 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerde aday gösterilecek isimler de netleşti.
Aliağa'da Çağatay Güç, Bayındır'da Davut Sakarsu, Bergama'da Tanju Çelik, Kınık'ta Sema Bodur, Kiraz'da Nasuh Coşkun ve Tire'de Hayati Okuroğlu aday gösterildi.

Lal Denizli kimdir?

Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi.

Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.

Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.

Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.

Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.
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