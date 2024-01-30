https://sputniknews.com.tr/20240130/buyukelcilerden-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-1080197410.html
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Ürdün, Gine, Ekvator Ginesi ve Umman Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T16:51+0300
2024-01-30T16:51+0300
2024-01-30T16:51+0300
türkiye
güven mektubu
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Al-Tamimi, Embalo, Akeng ve Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20240130/erdogan-ak-partinin-secim-beyannamesini-acikliyor-1080184028.html
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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güven mektubu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
güven mektubu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Ürdün, Gine, Ekvator Ginesi ve Umman Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Al-Tamimi, Embalo, Akeng ve Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.