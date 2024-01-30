https://sputniknews.com.tr/20240130/buyukelcilerden-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-1080197410.html

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Ürdün, Gine, Ekvator Ginesi ve Umman Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T16:51+0300

2024-01-30T16:51+0300

2024-01-30T16:51+0300

türkiye

güven mektubu

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı külliyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080197255_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_3878501ff9fe33c450e168ddc306948e.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Al-Tamimi, Embalo, Akeng ve Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.

https://sputniknews.com.tr/20240130/erdogan-ak-partinin-secim-beyannamesini-acikliyor-1080184028.html

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güven mektubu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi