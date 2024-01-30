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Biden'dan misilleme açıklaması: Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum
Biden'dan misilleme açıklaması: Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum
ABD Başkanı Biden, Amerikan üssüne saldırıya nasıl karşılık verecekleri hakkında "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T19:15+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne neden olan saldırıya nasıl karşılık vereceğine karar verdiğini söyledi.Florida'ya gitmeden önce açıklama yapan Biden, Ortadoğu'da daha geniş bir savaş istemediğini de ekledi.Bir yanıt seçip seçmediği sorusuna ise, Evet" diyen Biden, "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, benim aradığım şey bu değil" diye konuştu.Biden ayrıca ABD askerlerine yönelik ölümcül saldırıdan İran'ı kısmen sorumlu tuttuğunu söyledi:
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Biden'dan misilleme açıklaması: Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum

19:15 30.01.2024 (güncellendi: 19:32 30.01.2024)
© Sputnik / Stringer / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© Sputnik / Stringer
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ABD Başkanı Biden, Amerikan üssüne saldırıya nasıl karşılık verecekleri hakkında "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne neden olan saldırıya nasıl karşılık vereceğine karar verdiğini söyledi.
Florida'ya gitmeden önce açıklama yapan Biden, Ortadoğu'da daha geniş bir savaş istemediğini de ekledi.
Bir yanıt seçip seçmediği sorusuna ise, Evet" diyen Biden, "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, benim aradığım şey bu değil" diye konuştu.
Biden ayrıca ABD askerlerine yönelik ölümcül saldırıdan İran'ı kısmen sorumlu tuttuğunu söyledi:
"Bunu yapan kişilere silah sağlamaları anlamında onları sorumlu tutuyorum."
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
DÜNYA
Biden, Ürdün’deki saldırıya misilleme seçeneklerini değerlendiriyor
10:21
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