https://sputniknews.com.tr/20240130/bidendan-urdundeki-saldiriya-iliskin-aciklama-1080203522.html

Biden'dan misilleme açıklaması: Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum

Biden'dan misilleme açıklaması: Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum

ABD Başkanı Biden, Amerikan üssüne saldırıya nasıl karşılık verecekleri hakkında "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T19:15+0300

2024-01-30T19:15+0300

2024-01-30T19:32+0300

joe biden

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dünya

amerikan

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ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne neden olan saldırıya nasıl karşılık vereceğine karar verdiğini söyledi.Florida'ya gitmeden önce açıklama yapan Biden, Ortadoğu'da daha geniş bir savaş istemediğini de ekledi.Bir yanıt seçip seçmediği sorusuna ise, Evet" diyen Biden, "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, benim aradığım şey bu değil" diye konuştu.Biden ayrıca ABD askerlerine yönelik ölümcül saldırıdan İran'ı kısmen sorumlu tuttuğunu söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240130/biden-urdundeki-saldiriya-misilleme-seceneklerini-degerlendiriyor-1080180044.html

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