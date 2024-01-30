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Belarus Savunma Bakanlığı: Güney sınırına yaptığımız takviye hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor
Belarus Savunma Bakanlığı: Güney sınırına yaptığımız takviye hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor
Belarus Savunma Bakanlığı sınırın güney bölümünün güçlendirilmesine ilişkin açıklama yaparak bu hareketle hiçbir ülkeyi tehdit etmediklerini açıkladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:41+0300
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Belarus Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalında yapılan açıklamada, devlet sınırının güney bölümünü güçlendiren Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin kimseyi tehdit etmediği belirtildi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.Savunma Bakanlığı, ülkenin güney kesiminin çevresinde olası tehditlere karşı koymayı amaçlayan bir dizi önlemin yürütüldüğünü belirterek silahlı kuvvetlerin özel harekat kuvvetleri personelinin bu alanda görev görev aldığı belirtilerek, "Belarus devlet sınırının bölümlerini takviye eden silahlı kuvvetler birimleri kimseyi tehdit etmiyor ve aynı zamanda anavatanı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvenilir bir şekilde koruyor. Yerel halk komşu bölgedeki durumu biliyor ve Belarus askerlerinin ülkenin güvenliğini sağladığını anlıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240128/putin-rusya-ile-belarus-arasindaki-iliskiler-hizla-gelisiyor-1080128778.html
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Belarus Savunma Bakanlığı: Güney sınırına yaptığımız takviye hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor

13:41 30.01.2024
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Belarus Savunma Bakanlığı sınırın güney bölümünün güçlendirilmesine ilişkin açıklama yaparak bu hareketle hiçbir ülkeyi tehdit etmediklerini açıkladı.
Belarus Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalında yapılan açıklamada, devlet sınırının güney bölümünü güçlendiren Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin kimseyi tehdit etmediği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Belarus'un güneyde Ukrayna ile olan sınırı- güçlendirme görevini yerine getirmeye devam ediyor. Ana hedef, Belarus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak, devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek, silah ve mühimmat tedarik kanallarını bertaraf etmektedir. Yollar ve üst geçitler de dahil olmak üzere önemli tesisler koruma altındadır.
Savunma Bakanlığı, ülkenin güney kesiminin çevresinde olası tehditlere karşı koymayı amaçlayan bir dizi önlemin yürütüldüğünü belirterek silahlı kuvvetlerin özel harekat kuvvetleri personelinin bu alanda görev görev aldığı belirtilerek, "Belarus devlet sınırının bölümlerini takviye eden silahlı kuvvetler birimleri kimseyi tehdit etmiyor ve aynı zamanda anavatanı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvenilir bir şekilde koruyor. Yerel halk komşu bölgedeki durumu biliyor ve Belarus askerlerinin ülkenin güvenliğini sağladığını anlıyor" dedi.
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