https://sputniknews.com.tr/20240130/belarus-savunma-bakanligi-guney-sinirina-yaptigimiz-takviye-hicbir-ulkeyi-tehdit-etmiyor-1080189739.html

Belarus Savunma Bakanlığı: Güney sınırına yaptığımız takviye hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor

Belarus Savunma Bakanlığı: Güney sınırına yaptığımız takviye hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor

Belarus Savunma Bakanlığı sınırın güney bölümünün güçlendirilmesine ilişkin açıklama yaparak bu hareketle hiçbir ülkeyi tehdit etmediklerini açıkladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T13:41+0300

2024-01-30T13:41+0300

2024-01-30T13:41+0300

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Belarus Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalında yapılan açıklamada, devlet sınırının güney bölümünü güçlendiren Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin kimseyi tehdit etmediği belirtildi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.Savunma Bakanlığı, ülkenin güney kesiminin çevresinde olası tehditlere karşı koymayı amaçlayan bir dizi önlemin yürütüldüğünü belirterek silahlı kuvvetlerin özel harekat kuvvetleri personelinin bu alanda görev görev aldığı belirtilerek, "Belarus devlet sınırının bölümlerini takviye eden silahlı kuvvetler birimleri kimseyi tehdit etmiyor ve aynı zamanda anavatanı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvenilir bir şekilde koruyor. Yerel halk komşu bölgedeki durumu biliyor ve Belarus askerlerinin ülkenin güvenliğini sağladığını anlıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240128/putin-rusya-ile-belarus-arasindaki-iliskiler-hizla-gelisiyor-1080128778.html

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