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Putin: Rusya ile Belarus arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor
Putin: Rusya ile Belarus arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Minsk arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini, iki ülke arasındaki ticaret cirosunun 42 milyar dolara... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
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Rusya lideri Putin, St. Petersburg’daki Konstantin Sarayı’nda Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri yorumladı.Rus lider, “Genel olarak ilişkiler hızla gelişiyor. Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında ticaret ciromuz, elimizdeki verilere göre dolar bazında değerlendirildiğinde 42.5 milyar dolar oldu, ciro sürekli olarak büyüyor” diye konuştu.Rusya’nın Belarus’un en büyük yatırımcı olduğunu ve ülke ekonomisine 4 milyar dolar yatırım yaptığını kaydeden Putin, “Bu çalışma iki taraflı olarak sürüyor” ifadelerini kullandı.'Rusya ve Belarus'un Antarktika'da ortak çıkarları var'Rusya ve Belarus’un Antarktika’da ortak çıkarları olduğunu ve işbirliği yapacaklarını dile getiren Putin, şöyle konuştu:Putin, Lukaşenko’ya operasyon bölgesindeki durum hakkında bilgi verecekLukaşenko’ya St. Petersburg’a gelme davetini kabul ettiği ve bunun için programını bile değiştirdiği için teşekkür eden Putin, “Bugün görüşmemiz sırasında sizleri özel askeri operasyon bölgesinde olup bitenler hakkında detaylı olarak bilgilendireceğim” ifadelerini kullandı.Lukaşenko: Putin ile operasyonu da dikkate alarak askeri endüstri sektörünün geliştirilmesini görüştükBelarus lideri Lukaşenko ise Rus mevkidaşı ile operasyonu da dikkate alarak askeri endüstri sektörünün geliştirilmesi ile ilgili konuları da ele aldıklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:Antarktika'daki Vostok bilimsel araştırma istasyonunun açılışından sonra Putin ile bu konulara değindiklerine dikkat çeken Lukaşenko, kendisinin her zaman ‘Rusya'nın herhangi bir yerine’ gelmeye hazır olduğunu, çünkü her yerde ‘görülecek bir şeylerin ve konuşulacak bir şeylerin’ olduğunu vurguladı.
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, rusya, belarus
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, rusya, belarus

Putin: Rusya ile Belarus arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor

18:33 28.01.2024 (güncellendi: 19:00 28.01.2024)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidin Vladimir Putin, Aleksandr Lukaşenko
Vladimir Putin, Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Minsk arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini, iki ülke arasındaki ticaret cirosunun 42 milyar dolara ulaştığını ve büyümeye devam ettiğini belirtti.
Rusya lideri Putin, St. Petersburg’daki Konstantin Sarayı’nda Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri yorumladı.
Rus lider, “Genel olarak ilişkiler hızla gelişiyor. Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında ticaret ciromuz, elimizdeki verilere göre dolar bazında değerlendirildiğinde 42.5 milyar dolar oldu, ciro sürekli olarak büyüyor” diye konuştu.
Rusya’nın Belarus’un en büyük yatırımcı olduğunu ve ülke ekonomisine 4 milyar dolar yatırım yaptığını kaydeden Putin, “Bu çalışma iki taraflı olarak sürüyor” ifadelerini kullandı.

'Rusya ve Belarus'un Antarktika'da ortak çıkarları var'

Rusya ve Belarus’un Antarktika’da ortak çıkarları olduğunu ve işbirliği yapacaklarını dile getiren Putin, şöyle konuştu:
“Bugün Antarktika'da işbirliği gibi sıra dışı bir konuyu ele aldık. Biz nerede, Antarktika nerede gibi gelse de, orada da ortak çıkarlarımızın olduğu, birlikte üzerinde çalışılacak şeylerin olduğu ortaya çıktı. Ve biz şüphesiz bunu yapacağız.”

Putin, Lukaşenko’ya operasyon bölgesindeki durum hakkında bilgi verecek

Lukaşenko’ya St. Petersburg’a gelme davetini kabul ettiği ve bunun için programını bile değiştirdiği için teşekkür eden Putin, “Bugün görüşmemiz sırasında sizleri özel askeri operasyon bölgesinde olup bitenler hakkında detaylı olarak bilgilendireceğim” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko: Putin ile operasyonu da dikkate alarak askeri endüstri sektörünün geliştirilmesini görüştük

Belarus lideri Lukaşenko ise Rus mevkidaşı ile operasyonu da dikkate alarak askeri endüstri sektörünün geliştirilmesi ile ilgili konuları da ele aldıklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
“Ekonomi ve askeri endüstri sektörü ile ilgili konulara çok ciddi bir biçimde daldık. Herhangi bir şeyi gizlemiyoruz. Birçok sorunu tartıştık, nasıl daha da gelişebileceğimizi, özel askeri operasyon deneyimlerini dikkate alarak hangi sistemleri geliştirebileceğimiz üzerine düşündük.”
Antarktika'daki Vostok bilimsel araştırma istasyonunun açılışından sonra Putin ile bu konulara değindiklerine dikkat çeken Lukaşenko, kendisinin her zaman ‘Rusya'nın herhangi bir yerine’ gelmeye hazır olduğunu, çünkü her yerde ‘görülecek bir şeylerin ve konuşulacak bir şeylerin’ olduğunu vurguladı.
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