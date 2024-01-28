https://sputniknews.com.tr/20240128/putin-rusya-ile-belarus-arasindaki-iliskiler-hizla-gelisiyor-1080128778.html

Putin: Rusya ile Belarus arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor

Putin: Rusya ile Belarus arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Minsk arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini, iki ülke arasındaki ticaret cirosunun 42 milyar dolara... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T18:33+0300

2024-01-28T18:33+0300

2024-01-28T19:00+0300

dünya

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

rusya

belarus

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Rusya lideri Putin, St. Petersburg’daki Konstantin Sarayı’nda Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri yorumladı.Rus lider, “Genel olarak ilişkiler hızla gelişiyor. Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında ticaret ciromuz, elimizdeki verilere göre dolar bazında değerlendirildiğinde 42.5 milyar dolar oldu, ciro sürekli olarak büyüyor” diye konuştu.Rusya’nın Belarus’un en büyük yatırımcı olduğunu ve ülke ekonomisine 4 milyar dolar yatırım yaptığını kaydeden Putin, “Bu çalışma iki taraflı olarak sürüyor” ifadelerini kullandı.'Rusya ve Belarus'un Antarktika'da ortak çıkarları var'Rusya ve Belarus’un Antarktika’da ortak çıkarları olduğunu ve işbirliği yapacaklarını dile getiren Putin, şöyle konuştu:Putin, Lukaşenko’ya operasyon bölgesindeki durum hakkında bilgi verecekLukaşenko’ya St. Petersburg’a gelme davetini kabul ettiği ve bunun için programını bile değiştirdiği için teşekkür eden Putin, “Bugün görüşmemiz sırasında sizleri özel askeri operasyon bölgesinde olup bitenler hakkında detaylı olarak bilgilendireceğim” ifadelerini kullandı.Lukaşenko: Putin ile operasyonu da dikkate alarak askeri endüstri sektörünün geliştirilmesini görüştükBelarus lideri Lukaşenko ise Rus mevkidaşı ile operasyonu da dikkate alarak askeri endüstri sektörünün geliştirilmesi ile ilgili konuları da ele aldıklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:Antarktika'daki Vostok bilimsel araştırma istasyonunun açılışından sonra Putin ile bu konulara değindiklerine dikkat çeken Lukaşenko, kendisinin her zaman ‘Rusya'nın herhangi bir yerine’ gelmeye hazır olduğunu, çünkü her yerde ‘görülecek bir şeylerin ve konuşulacak bir şeylerin’ olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240128/bati-medyasi-rus-x-22-fuzesi-kievin-herhangi-bir-hava-savunma-sistemi-tarafindan-onlenemedi-1080128474.html

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