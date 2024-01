AK Parti Yerel Seçim Beyannamesi'ni açıkladı

https://sputniknews.com.tr/20240130/ak-parti-yerel-secim-beyannamesini-acikladi-1080192822.html

Ön sözünde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" yazısının yer aldığı beyanname, 160 sayfa ve 8 bölümden oluştu.Beyannamenin ilk bölümünde, "AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu"na yer verildi.AK Parti'nin Türkiye’nin her alanında olduğu gibi yerel yönetim konusunda da ilklerin partisi olduğunun belirtildiği beyannamede, şu ifadeler kullanıldı:"Gerçek Belediyecilik, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1994'te temelleri atılmış, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de eser ve hizmet siyaseti ile ortaya koyduğumuz ve bir marka haline gelmiş AK Parti Belediyeciliği'ni, Türkiye Yüzyılı'na aktaran vizyonumuzun adıdır."'Şehirlere ait veriler, veri madenciliği ve yapay zeka sistemleriyle analiz edilecek'Beyannamede, kent konseylerini daha da güçlendirerek yerel kamusal kararların alınması süreçlerinde aktif rol oynamalarının desteklenmesine devam edileceği belirtilerek, kentsel dönüşümde hak sahiplerinin planlamadan uygulamaya kadar her aşamada aktif katılımını sağlayacak mekanizmaların güçlendirileceği vurgulandı.Şehirlere ait büyük veriyi, veri madenciliği ve yapay zeka sistemleri ile analiz edip yerel yönetimlerde karar verme ve politika yapma süreçlerinin kalitesinin yükseltileceğinin ifade edildiği beyannamede, trafikten toplu taşımaya, kentsel altyapıdan sosyal yardımlara kadar şehirlerin sorunlarına dijital teknolojileri kullanarak etkili çözümler üretileceği kaydedildi.Beyannamede, "Oluşturacağımız 'e-demokrasi Platformu' ile elektronik oylama, çevrim içi müzakere ve e-katılım yöntemlerini tüm belediyelerimizi dahil edecek şekilde yaygınlaştıracağız." ifadeleri kullanıldı.Açık veri yönetiminin belediyelerde yaygınlaştırılacağının ve vatandaşların yerel yönetimlere aktif katılımının teşvik edileceğinin altı çizilen beyannamede, "İlk defa AK Parti Belediyeciliği ile başlayan Meclis ve komisyon toplantılarını, ihale süreçlerini televizyon ve internet üzerinden yayınlama politikamızı, açık kapı ve Beyaz Masa uygulamalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz." bilgisi paylaşıldı.'Yeni yapılar her türlü afete dayanıklı olacak'Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarını, daha sistematik ve sürekli hale getirerek yeni bir "Kentsel Dönüşüm Seferberliği"nin başlatıldığının belirtildiği beyannamede, şu bilgilere yer verildi:'Yerinde yeni yaşam modeli'Beyannamede, alan/ada bazlı dönüşümle gerçekleştirilen bütüncül dönüşüm yaklaşımına, "Yerinde Yeni Yaşam" modeliyle yeni bir boyut kazandırıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:"Gerçek Belediyecilikte Göç Yönetimi" başlığında, AK Parti'li belediyelerin göç sorununda merkezi idarenin uyguladığı entegre politikaya katkı vermeye devam edeceği vurgulanarak, "Toplumsal huzura, kamu düzenine ve asayişin sağlanmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sora da azami dikkat göstereceğiz. Sığınmacılar üzerinden üretilen, ırkçı, popülist ve provokatör girişimlerle, dezenformasyonla ve algı operasyonlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.'Hayvan bakım evlerinin sayısı ve niteliği arttırılacak'Beyannamenin, "Güvenli Şehirler ve Sokaklar" başlığında ise sokaklarda artan sahipsiz köpeklerin neden olduğu toplumsal ve çevresel sorunlara değinilerek, sorunun çözümüne yönelik şu ifadeler yer aldı:'Şehirlerde park et/devam et uygulaması yaygınlaştırılacak'Kamusal mekan tasarımında, başta özel gereksinimli bireyler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkesin konforlu, kesintisiz ulaşımını sağlayacak, yaya hareketliliğini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılacağına yer verilen beyannamede, "park et/devam et" gibi şehir sakinlerinin araçlarını merkezi bir lokasyonda park ederek yolculuğuna toplu taşıma, bisikletle veya yaya olarak devam edebilmesine imkan tanıyan sistemlerin çoğaltılacağı vurgulandı.Beyannamede, Millet Bahçesi projeleri ile kentsel yeşil alan varlığının artırıldığı belirtilerek, "Sıfır Atık" kapsamında düzenli depolamaya giden atık miktarının her geçen yıl azaltılacağı ve 2053'te sıfırlanmasının hedeflendiği bildirildi.'Kentsel tüketim-kırsal üretim dengesi sağlanacak'Şehir tarımı uygulamaları kapsamında, şehir çeperlerinde ve yakın kırsalda genç çiftçilerin destekleneceğine, şehir genelinde köylere ve tarımsal işletmelere yönelik desteklerin artıracağına yer verilen beyannamede, şunlar kaydedildi:'Plan değişiklikleri muhtarlık binalarında ilan edilecek'Beyannamede, şehir planları konusunda uzun vadeli ihtiyaçları gözeten, katılımcı ve hakkaniyete uygun yöntemlerin takip edeceği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

