https://sputniknews.com.tr/20240130/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ekrem-imamogluna-randevu-vermiyor-1080175597.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na randevu vermiyor
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na randevu vermiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na görüşme randevusu vermediğini söyledi ve "Tam üç kez aramasına rağmen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T09:22+0300
2024-01-30T09:22+0300
2024-01-30T09:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
istanbul
genel başkanlık
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Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinin olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nun buna yanaşmadığını öne sürdü. Selvi bugünkü köşe yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240129/chpden-istifa-eden-atasehir-belediye-baskani-ilgezdiden-imamoglu-aciklamasi-hangi-yetki-ile-1080149680.html
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chp, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, istanbul, genel başkanlık
chp, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, istanbul, genel başkanlık
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na randevu vermiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na görüşme randevusu vermediğini söyledi ve "Tam üç kez aramasına rağmen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmıyor, randevu taleplerine ise olumlu yanıt vermiyor" dedi.
Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinin olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nun buna yanaşmadığını öne sürdü.
Selvi bugünkü köşe yazısında
şunları söyledi:
"Altan Öymen’in eşinin cenazesinde Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu akşam yemeğine davet etmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun davetini kabul etmedi. Ama o akşam Canan Kaftancıoğlu ve Emre Kongar ile yemekteydi. Seçim sürecine girilince, Ekrem İmamoğlu Alevi oylarını yanında tutabilmek için Kılıçdaroğlu’nu arıyor. Tam üç kez aramasına rağmen Kılıçdaroğlu telefonlarına çıkmıyor, randevu taleplerine ise olumlu yanıt vermiyor. Hatta İmamoğlu medyasında çalışan bir isim Ankara’da Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ediyor. O sırada İmamoğlu’nun görüşme talebini iletince ”Seni mi görevlendirdi?” diye çıkışıyor. Kılıçdaroğlu kendisini devirenin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyor. O nedenle görüşmüyor. Kılıçdaroğlu seçimden sonra CHP kurultayına hazırlanıyor. Özgür Özel’i, İmamoğlu’na karşı yanına çekmeye çalışıyor. Genel başkanlık koltuğunu devrederken Özgür Özel’e “Ekrem’den kurtul. Ben sana her türlü desteği veririm” demişti. Kılıçdaroğlu bir gün dahi genel başkanlık yapacak olsa, yeniden CHP’nin başına geçmeyi planlıyor."