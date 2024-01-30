Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na randevu vermiyor

"Altan Öymen’in eşinin cenazesinde Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu akşam yemeğine davet etmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun davetini kabul etmedi. Ama o akşam Canan Kaftancıoğlu ve Emre Kongar ile yemekteydi. Seçim sürecine girilince, Ekrem İmamoğlu Alevi oylarını yanında tutabilmek için Kılıçdaroğlu’nu arıyor. Tam üç kez aramasına rağmen Kılıçdaroğlu telefonlarına çıkmıyor, randevu taleplerine ise olumlu yanıt vermiyor. Hatta İmamoğlu medyasında çalışan bir isim Ankara’da Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ediyor. O sırada İmamoğlu’nun görüşme talebini iletince ”Seni mi görevlendirdi?” diye çıkışıyor. Kılıçdaroğlu kendisini devirenin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyor. O nedenle görüşmüyor. Kılıçdaroğlu seçimden sonra CHP kurultayına hazırlanıyor. Özgür Özel’i, İmamoğlu’na karşı yanına çekmeye çalışıyor. Genel başkanlık koltuğunu devrederken Özgür Özel’e “Ekrem’den kurtul. Ben sana her türlü desteği veririm” demişti. Kılıçdaroğlu bir gün dahi genel başkanlık yapacak olsa, yeniden CHP’nin başına geçmeyi planlıyor."