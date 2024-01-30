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ABD'nin geçen yılki silah satışları 238 milyar dolara ulaştı
ABD'nin geçen yılki silah satışları 238 milyar dolara ulaştı
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi avantaja çeviren ABD’nin küresel silah satışları geçen yıl ciddi artış göstererek toplamda 238 milyar dolara ulaştı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
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himars roket sistemi
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BBC'nin haberine göre, ABD'nin 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışları dikkat çekici boyutlara erişti.Dışişleri Bakanlığının ekim ayında sona eren mali yıl için hükümete hazırladığı raporda, ABD hükümetinin 2022'ye kıyasla geçen sene yüzde 56'lık artışla 81 milyar dolarlık satış için doğrudan pazarlık yaptığı bildirildi.Amerikan savunma şirketlerinin yabancı ülkelere yaptığı doğrudan satışlarla birlikte ise geçen yıl toplam satış miktarı 238 milyar dolar olarak kaydedildi.Polonya 30 milyar dolar değerinde silah aldıSavunma kapasitesini genişletme çabasında olan Ukrayna'nın komşusu Polonya, ABD'den en büyük silah alımı yapan ülkelerden biri oldu.12 milyar dolar değerinde Apache helikopterleri satın alan Polonya, HIMARS çoklu roketatar sistemi için 10 milyar dolar ve M1A1 Abrams tankları için 3.75 milyar dolar ödedi.Polonya, ayrıca, entegre hava ve füze savunma muharebe sistemlerine 4 milyar dolar harcadı.Başbakan Donald Tusk, önceki hükümetin Polonya'yı 'Avrupa'nın en güçlü kara gücü' yapmayı hedefleyen askeri modernizasyon programını sürdürmeyi taahhüt etmişti.ABD'nin silah satışları, Ukrayna savaşı nedeniyle uzun yıllardır Washington'dan sonraki en büyük ikinci silah satıcısı Moskova'dan uzaklaşan ülkeler tarafından artırıldı.Almanya, Chinook tipi helikopterlere 8.5 milyar dolar harcadı.Bulgaristan, Stryker tipi zırhlı araçlara 1.5 milyar dolar öderken, Norveç 1 milyar dolar değerinde çok işlevli helikopterler satın aldı.Çek Cumhuriyeti ise 5.6 milyar dolarlık F-35 savaş uçakları ve mühimmatı satın aldı.Güney Kore F-35 uçaklarına 5 milyar dolar ödediAmerikan silahları Avrupa dışında da yoğun ilgi gördü.Güney Kore, F-35 savaş uçakları için 5 milyar dolar öderken, Avustralya C130J-30 Super Hercules tipi uçaklara 6.3 milyar dolar harcadı.Japonya da E-2D Hawkeye tipi gözetleme uçağı için 1 milyar dolarlık anlaşmaya vardı.
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abd, savunma sanayi, silah satışı, silah ihracatı, apache helikopteri, himars roket sistemi
abd, savunma sanayi, silah satışı, silah ihracatı, apache helikopteri, himars roket sistemi

ABD'nin geçen yılki silah satışları 238 milyar dolara ulaştı

16:52 30.01.2024
© AP PhotoABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları
ABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AP Photo
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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi avantaja çeviren ABD’nin küresel silah satışları geçen yıl ciddi artış göstererek toplamda 238 milyar dolara ulaştı.
BBC'nin haberine göre, ABD'nin 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışları dikkat çekici boyutlara erişti.
Dışişleri Bakanlığının ekim ayında sona eren mali yıl için hükümete hazırladığı raporda, ABD hükümetinin 2022'ye kıyasla geçen sene yüzde 56'lık artışla 81 milyar dolarlık satış için doğrudan pazarlık yaptığı bildirildi.
Amerikan savunma şirketlerinin yabancı ülkelere yaptığı doğrudan satışlarla birlikte ise geçen yıl toplam satış miktarı 238 milyar dolar olarak kaydedildi.

Polonya 30 milyar dolar değerinde silah aldı

Savunma kapasitesini genişletme çabasında olan Ukrayna'nın komşusu Polonya, ABD'den en büyük silah alımı yapan ülkelerden biri oldu.
12 milyar dolar değerinde Apache helikopterleri satın alan Polonya, HIMARS çoklu roketatar sistemi için 10 milyar dolar ve M1A1 Abrams tankları için 3.75 milyar dolar ödedi.
Polonya, ayrıca, entegre hava ve füze savunma muharebe sistemlerine 4 milyar dolar harcadı.
Başbakan Donald Tusk, önceki hükümetin Polonya'yı 'Avrupa'nın en güçlü kara gücü' yapmayı hedefleyen askeri modernizasyon programını sürdürmeyi taahhüt etmişti.
ABD'nin silah satışları, Ukrayna savaşı nedeniyle uzun yıllardır Washington'dan sonraki en büyük ikinci silah satıcısı Moskova'dan uzaklaşan ülkeler tarafından artırıldı.
Almanya, Chinook tipi helikopterlere 8.5 milyar dolar harcadı.
Bulgaristan, Stryker tipi zırhlı araçlara 1.5 milyar dolar öderken, Norveç 1 milyar dolar değerinde çok işlevli helikopterler satın aldı.
Çek Cumhuriyeti ise 5.6 milyar dolarlık F-35 savaş uçakları ve mühimmatı satın aldı.

Güney Kore F-35 uçaklarına 5 milyar dolar ödedi

Amerikan silahları Avrupa dışında da yoğun ilgi gördü.
Güney Kore, F-35 savaş uçakları için 5 milyar dolar öderken, Avustralya C130J-30 Super Hercules tipi uçaklara 6.3 milyar dolar harcadı.
Japonya da E-2D Hawkeye tipi gözetleme uçağı için 1 milyar dolarlık anlaşmaya vardı.
2023 Dubai Havacılık Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
SAVUNMA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a F-35 satışına onay
27 Ocak, 09:26
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