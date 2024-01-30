AB dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deney
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 11 yılda 671 çocuk işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İcra dosyalarındaki artış
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
13:35
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Otomobildeki hasarı fotoğraftan anlamak
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Girişimcilik sadece para kazanmayla alakalı değil. Özgür olmakla, yaratıcılıkla alakalı bir mesele'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
17:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
19:20
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
19:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Piyasa ezberlerini alt üst etti
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-dondurulan-rus-varliklarinin-karlarini-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1080184845.html
AB dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
AB dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmak üzere ayrılması... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T12:17+0300
2024-01-30T12:17+0300
ekonomi
avrupa birliği
rusya
rusya merkez bankası
ekonomik yaptırım
euro
euroclear bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080184688_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86c073a3eaf16d711bd76d1b08501695.jpg
AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik karların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı" paylaşımı yapıldı.Bu aşamadan sonra hazırlanacak belge, yasal kontrollerden geçmesinin ardından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.Süreç hakkındaAB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar Euro’luk varlıklarını dondururken, Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi kazanç sağlıyor.Birlik yetkilileri, aylardır, dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin, sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.Komisyonun bu konuyla ilgili aralık ayında hazırladığı teklif, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyor.İkinci aşama olarak AB Komisyonu bu kaynağı önce kendi bütçesine, oradan da Ukrayna'ya aktarılmasını içeren bir teklif hazırlamayı planlıyor.AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar Euro’su, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor.Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar Euro’dan fazla gelir elde etmişti.Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının euro para biriminden çıkabileceğine işaret eden ECB, euro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240127/italya-merkez-bankasi-baskanindan-abye-uyari-rus-varliklarina-el-koymak-euroya-zarar-verir-1080092328.html
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080184688_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_eef197d68667faf05765416824b8d6ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, rusya, rusya merkez bankası, ekonomik yaptırım, euro, euroclear bank
avrupa birliği, rusya, rusya merkez bankası, ekonomik yaptırım, euro, euroclear bank

AB dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

12:17 30.01.2024
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği Brüksel
Avrupa Birliği Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmak üzere ayrılması teklifini kabul etti.
AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik karların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı" paylaşımı yapıldı.
Bu aşamadan sonra hazırlanacak belge, yasal kontrollerden geçmesinin ardından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.

Süreç hakkında

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar Euro’luk varlıklarını dondururken, Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi kazanç sağlıyor.
Birlik yetkilileri, aylardır, dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin, sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.
AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.
Komisyonun bu konuyla ilgili aralık ayında hazırladığı teklif, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyor.
İkinci aşama olarak AB Komisyonu bu kaynağı önce kendi bütçesine, oradan da Ukrayna'ya aktarılmasını içeren bir teklif hazırlamayı planlıyor.
AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar Euro’su, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.
Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor.
Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar Euro’dan fazla gelir elde etmişti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.
ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.
Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının euro para biriminden çıkabileceğine işaret eden ECB, euro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.
Avrupa Birliği ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
DÜNYA
İtalya Merkez Bankası Başkanı'ndan AB'ye uyarı: 'Rus varlıklarına el koymak euroya zarar verir'
27 Ocak, 10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала