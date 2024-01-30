https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-dondurulan-rus-varliklarinin-karlarini-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1080184845.html

AB dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

AB dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmak üzere ayrılması... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T12:17+0300

2024-01-30T12:17+0300

2024-01-30T12:17+0300

ekonomi

avrupa birliği

rusya

rusya merkez bankası

ekonomik yaptırım

euro

euroclear bank

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AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik karların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı" paylaşımı yapıldı.Bu aşamadan sonra hazırlanacak belge, yasal kontrollerden geçmesinin ardından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.Süreç hakkındaAB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar Euro’luk varlıklarını dondururken, Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi kazanç sağlıyor.Birlik yetkilileri, aylardır, dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin, sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.Komisyonun bu konuyla ilgili aralık ayında hazırladığı teklif, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyor.İkinci aşama olarak AB Komisyonu bu kaynağı önce kendi bütçesine, oradan da Ukrayna'ya aktarılmasını içeren bir teklif hazırlamayı planlıyor.AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar Euro’su, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor.Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar Euro’dan fazla gelir elde etmişti.Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının euro para biriminden çıkabileceğine işaret eden ECB, euro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/italya-merkez-bankasi-baskanindan-abye-uyari-rus-varliklarina-el-koymak-euroya-zarar-verir-1080092328.html

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avrupa birliği, rusya, rusya merkez bankası, ekonomik yaptırım, euro, euroclear bank