https://sputniknews.com.tr/20240129/ukraynanin-dusurdugu-il-76-ucaginin-kara-kutusu-desifre-edildi-1080159627.html
Ukrayna’nın düşürdüğü İl-76 uçağının kara kutusu deşifre edildi
Ukrayna’nın düşürdüğü İl-76 uçağının kara kutusu deşifre edildi
Rus uzmanların, Belgorod şehri yakınlarında Ukrayna füzesinin isabet etmesi sonucu düşen İl-76 askeri nakliye uçağının kara kutu kayıtlarını çözme işlemini... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T15:06+0300
2024-01-29T15:06+0300
2024-01-29T15:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
il-76
füze saldırısı
rusya
rusya savunma bakanlığı
esir takası
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Rus acil durum ve kurtarma hizmetlerinin temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Ön veriler elde edildi… Aslında en fazla yarım saatlik kısım deşifre ediliyor, sonra anlamaya çalışılıyor” dedi.İl-76 uçağının düştüğü yerde bulunan kara kutular özel laboratuvara getirilmişti. Kutuların teknik durumunun iyi ve deşifre edilmeye uygun olduğu bildirilmişti.Kiev’in İl-76 uçağını neden düşürdüğü açıklanmıştıRusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Kiev yönetiminin kendi askerlerini öldürdüğü İl-76 uçağına düzenlediği füze saldırısının nedenlerini sıraladı.Sputnik’e konuşan Rogov Ukrayna ordusunun askeri nakliye uçağının düşürülmesinin en az üç nedeni olduğunu vurgularken, bu nedenlerden ilkinin, toplu halde Rus tarafında teslim olan Ukraynalı askerlere gözdağı vermek olduğunu savundu.Saldırının kasıtlı ve amaçlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Rogov, “Düşman, bu uçağın askeri amaçlarla değil, esirleri taşımak için kullanıldığını biliyordu” diye hatırlattı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin savaş esirlerini taşıyan Rus uçağını düşürerek birkaç amaç güttüğünü belirten Rogov, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240127/ukrayna-tarafi-il-76-ucagindaki-esirlerin-listesinin-gercekligini-dogruladi-1080103520.html
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ukrayna, il-76, füze saldırısı, rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası
ukrayna, il-76, füze saldırısı, rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası
Ukrayna’nın düşürdüğü İl-76 uçağının kara kutusu deşifre edildi
Rus uzmanların, Belgorod şehri yakınlarında Ukrayna füzesinin isabet etmesi sonucu düşen İl-76 askeri nakliye uçağının kara kutu kayıtlarını çözme işlemini tamamladığı belirtildi.
Rus acil durum ve kurtarma hizmetlerinin temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Ön veriler elde edildi… Aslında en fazla yarım saatlik kısım deşifre ediliyor, sonra anlamaya çalışılıyor” dedi.
İl-76 uçağının düştüğü yerde bulunan kara kutular özel laboratuvara getirilmişti. Kutuların teknik durumunun iyi ve deşifre edilmeye uygun olduğu bildirilmişti.
Kiev’in İl-76 uçağını neden düşürdüğü açıklanmıştı
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Kiev yönetiminin kendi askerlerini öldürdüğü İl-76 uçağına düzenlediği füze saldırısının nedenlerini sıraladı.
Sputnik’e konuşan Rogov Ukrayna ordusunun askeri nakliye uçağının düşürülmesinin en az üç nedeni olduğunu vurgularken, bu nedenlerden ilkinin, toplu halde Rus tarafında teslim olan Ukraynalı askerlere gözdağı vermek olduğunu savundu.
Saldırının kasıtlı ve amaçlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Rogov, “Düşman, bu uçağın askeri amaçlarla değil, esirleri taşımak için kullanıldığını biliyordu” diye hatırlattı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin savaş esirlerini taşıyan Rus uçağını düşürerek birkaç amaç güttüğünü belirten Rogov, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Bunlardan ilki Batılı sponsorlarına ‘Rusları öldürmeye devam edebileceklerini’göstermek, ikincisi esir takasına ilişkin tüm müzakereleri sekteye uğratmak, üçüncüsü de teslim olmamaları için Ukrayna ordusunun gözünü korkutmaktı.”