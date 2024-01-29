https://sputniknews.com.tr/20240129/ukraynanin-dusurdugu-il-76-ucaginin-kara-kutusu-desifre-edildi-1080159627.html

Ukrayna’nın düşürdüğü İl-76 uçağının kara kutusu deşifre edildi

Ukrayna’nın düşürdüğü İl-76 uçağının kara kutusu deşifre edildi

Rus uzmanların, Belgorod şehri yakınlarında Ukrayna füzesinin isabet etmesi sonucu düşen İl-76 askeri nakliye uçağının kara kutu kayıtlarını çözme işlemini... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T15:06+0300

2024-01-29T15:06+0300

2024-01-29T15:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

il-76

füze saldırısı

rusya

rusya savunma bakanlığı

esir takası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1f/1045114435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0461a07a0f2a84e009b5d34f9fe9557.jpg

Rus acil durum ve kurtarma hizmetlerinin temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Ön veriler elde edildi… Aslında en fazla yarım saatlik kısım deşifre ediliyor, sonra anlamaya çalışılıyor” dedi.İl-76 uçağının düştüğü yerde bulunan kara kutular özel laboratuvara getirilmişti. Kutuların teknik durumunun iyi ve deşifre edilmeye uygun olduğu bildirilmişti.Kiev’in İl-76 uçağını neden düşürdüğü açıklanmıştıRusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Kiev yönetiminin kendi askerlerini öldürdüğü İl-76 uçağına düzenlediği füze saldırısının nedenlerini sıraladı.Sputnik’e konuşan Rogov Ukrayna ordusunun askeri nakliye uçağının düşürülmesinin en az üç nedeni olduğunu vurgularken, bu nedenlerden ilkinin, toplu halde Rus tarafında teslim olan Ukraynalı askerlere gözdağı vermek olduğunu savundu.Saldırının kasıtlı ve amaçlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Rogov, “Düşman, bu uçağın askeri amaçlarla değil, esirleri taşımak için kullanıldığını biliyordu” diye hatırlattı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin savaş esirlerini taşıyan Rus uçağını düşürerek birkaç amaç güttüğünü belirten Rogov, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240127/ukrayna-tarafi-il-76-ucagindaki-esirlerin-listesinin-gercekligini-dogruladi-1080103520.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, il-76, füze saldırısı, rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası