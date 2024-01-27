https://sputniknews.com.tr/20240127/ukrayna-tarafi-il-76-ucagindaki-esirlerin-listesinin-gercekligini-dogruladi-1080103520.html

Ukrayna tarafı İl-76 uçağındaki esirlerin listesinin gerçekliğini doğruladı

Ukrayna tarafı İl-76 uçağındaki esirlerin listesinin gerçekliğini doğruladı

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, düşen İl-76 uçağındaki 65 Ukraynalı askerin esir takas listesinde yer aldığı bilgisini doğruladı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T18:30+0300

2024-01-27T18:30+0300

2024-01-27T18:30+0300

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Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya’nın Belgorod kentinde düşürülen İl-76 nakliye uçağında bulunan 65 Ukraynalı askerin esir takas listesinde yer aldığı bilgisini teyit etti.Merkezden yapılan açıklamada, “Koordinasyon merkezi, bu listedeki 65 Ukraynalı esirin 24 Ocak'ta takas kapsamında Ukrayna'ya iade edilmesinin planlandığını teyit ediyor” denildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Sergey Andruşenko, Koordinasyon Merkezi Sekreteri Dmitry Usov, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksey Gromov ve Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Andrey Pasternak’ın İl-76 vakasında hayatını kaybeden esirlerin aileleriyle bir araya geldikleri bilgisine yer verildi.Rusya Soruşturma Komitesi daha önce Ukraynalı savaş esirlerinin Rus İl-76 uçağına binerken çekilmiş görüntülerini yayınlamıştı. Rus müfettişler, olay mahallinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin kimliklerini doğrulayan belgeler bulmuştu. Ölen askerlerin vücutlarının bazı yerlerinde karakteristik dövmelerin olduğu belirtilmişti.Buna karşılık Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov, İl-76 uçağında kimlerin bulunduğuna dair güvenilir ve kapsamlı bilginin henüz mevcut olmadığını ileri sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240126/ukraynanin-il-76-ucagina-saldirisi-rusya-turkiyeden-ne-bekliyor-1080059361.html

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