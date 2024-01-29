https://sputniknews.com.tr/20240129/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevinden-alindi-iddiasi-1080169507.html

’Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevinden alındı’ iddiası

’Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevinden alındı’ iddiası

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görevinden alınmış olabileceği öğrenildi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T20:32+0300

2024-01-29T20:32+0300

2024-01-29T21:53+0300

dünya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078061926_0:133:2553:1569_1920x0_80_0_0_487a9c4d6b09c55cbc8552f442d16ad1.jpg

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada eski milletvekilli Borislav Beryoza’nın ortaya attığı iddiaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zalujnıy’ın görevden alınmasına ilişkin bir kararname imzalamış olabilir.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Beryoza, “Devlet Başkanlığı ofisinden kaynaklarım, Zalujnıy’ın Genelkurmay Başkanı görevinden alındığını bildirdi” ifadelerini kullandı.Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil.Diğer yandan Rada milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko, Zalujnıy’e görevden alındığına dair bilgi verildiğini, ancak bu konuda henüz resmi bir kararname yayınlanmadığını açıkladı.Ukraynalı generale Avrupa ülkelerinden birinde büyükelçilik görevi teklif edildiğine dikkat çeken Gonçarenko, ancak Zalujnıy’ın bu teklifi reddettiğini ifade etti.Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın istifası ile ilgili bildirimlerin ardından, “Bu doğru değil” diye bir mesaj yayınladı.Zelenskiy’nin basın sözcüsü ise Zalujnıy’ın istifasına ilişkin haberler ile ilgili Ukrainskaya Pravda gazetesine yaptığı açıklamada, “Kesinlikle hayır” ifadelerini kullandı.İngiliz gazeteci: Doğru gibi görünüyorThe Economist'ten Oliver Carroll, sosyal medya hesabından Zalujnıy’ın kovulmasının doğru gibi göründüğünü yazdı.Ukrayna'nın geçen yılki karşı saldırısının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bazı Ukraynalı ve Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma haberlerini gündeme getirmişti. New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.Zalujnıy, Temmuz 2021'de Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevine atandı. 2022 sonbaharında Kiev güçlerinin elde ettiği toprak kazanımları büyük ölçüde onun stratejik zekasına atfedildiğinden Ukrayna ve Batı medyasında sıkça bahsedilen bir isim haline geldi.Zalujnıy'nin yetenekli komutan imajı, 2023'ün ikinci yarısında çok beklenen karşı saldırının binlerce askerin bir hiç uğruna ölmesiyle tam bir felaketle sonuçlanmasıyla darbe aldı. Zalujnıy’ın Kasım 2023'te yayınlanan Ukrayna ihtilafının çıkmaza girmiş olabileceği yönündeki sözleri, Zelenskiy'in sert eleştirilerine yol açtı.Kasım ayında Zalujnıy’ın yakın yardımcısı Gennadiy Çastyakov, 39. yaş gününü kutlarken hediyeleri arasında yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Aralık ayında ise Zalujnıy'nin ofisinde dinleme cihazlarının yerleştirildiği iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/ukrayna-donetske-saldirdi-en-az-3-olu-1080165003.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna