https://sputniknews.com.tr/20240129/ukrayna-donetske-saldirdi-en-az-3-olu-1080165003.html
Ukrayna, Donetsk'e saldırdı: En az 3 ölü
Ukrayna, Donetsk'e saldırdı: En az 3 ölü
Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kenti, Ukrayna ordusu tarafından çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T17:26+0300
2024-01-29T17:26+0300
2024-01-29T17:26+0300
ukrayna krizi
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri çeşitli silahlarla hedef almayı sürdürüyor.Donetsk Belediye Başkanı Aleksandr Kulemzin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Donetsk'in Kalininskiy semtinin saldırıdan etkilendiğini belirtti.İlk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü bildiren Kulemzin, 1 kişinin de yaralandığını kaydetti.Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği'nin açıklamasına göre Ukrayna ordusu, Kalininskiy semtini çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan 8 roketle vurdu.Donetsk, Ukrayna ordusu tarafından sürekli olarak saldırıya maruz kalıyor. En büyük saldırılardan biri 21 Ocak'ta bir pazar yerine gerçekleştirilirken 27 kişi ölmüş ve 25 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırının ardından Donetsk'te yas ilan edilmişti.Kremlin, Ukraynalı yetkililerin 'vahşi yüzünü' bir kez daha gösterdiğini vurgularken Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Donetsk'teki saldırıyı 'barbarca terör eylemi' olarak nitelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya
ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya
Ukrayna, Donetsk'e saldırdı: En az 3 ölü
Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kenti, Ukrayna ordusu tarafından çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan roketlere hedef oldu.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri çeşitli silahlarla hedef almayı sürdürüyor.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksandr Kulemzin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Donetsk'in Kalininskiy semtinin saldırıdan etkilendiğini belirtti.
İlk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü bildiren Kulemzin, 1 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği'nin açıklamasına göre Ukrayna ordusu, Kalininskiy semtini çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan 8 roketle vurdu.
Donetsk, Ukrayna ordusu tarafından sürekli olarak saldırıya maruz kalıyor. En büyük saldırılardan biri 21 Ocak'ta bir pazar yerine gerçekleştirilirken 27 kişi ölmüş ve 25 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırının ardından Donetsk'te yas ilan edilmişti.
Kremlin, Ukraynalı yetkililerin 'vahşi yüzünü' bir kez daha gösterdiğini vurgularken Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Donetsk'teki saldırıyı 'barbarca terör eylemi' olarak nitelemişti.