https://sputniknews.com.tr/20240129/ukrayna-donetske-saldirdi-en-az-3-olu-1080165003.html

Ukrayna, Donetsk'e saldırdı: En az 3 ölü

Ukrayna, Donetsk'e saldırdı: En az 3 ölü

Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kenti, Ukrayna ordusu tarafından çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T17:26+0300

2024-01-29T17:26+0300

2024-01-29T17:26+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri çeşitli silahlarla hedef almayı sürdürüyor.Donetsk Belediye Başkanı Aleksandr Kulemzin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Donetsk'in Kalininskiy semtinin saldırıdan etkilendiğini belirtti.İlk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü bildiren Kulemzin, 1 kişinin de yaralandığını kaydetti.Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği'nin açıklamasına göre Ukrayna ordusu, Kalininskiy semtini çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlatılan 8 roketle vurdu.Donetsk, Ukrayna ordusu tarafından sürekli olarak saldırıya maruz kalıyor. En büyük saldırılardan biri 21 Ocak'ta bir pazar yerine gerçekleştirilirken 27 kişi ölmüş ve 25 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırının ardından Donetsk'te yas ilan edilmişti.Kremlin, Ukraynalı yetkililerin 'vahşi yüzünü' bir kez daha gösterdiğini vurgularken Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Donetsk'teki saldırıyı 'barbarca terör eylemi' olarak nitelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html

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