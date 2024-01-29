https://sputniknews.com.tr/20240129/soygu-rusya-savunma-bakanligi-bilimsel-arastirma-enstitulerinin-modernizasyon-surecini-inceledi-1080148056.html

Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüleri'nin modernizasyon sürecini inceledi

Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüleri'nin modernizasyon sürecini inceledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova Bölgesi'nde bakanlığa bağlı Bilimsel Araştırma Enstitüleri'ne ait test üslerinin modernizasyon çalışmalarını... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T10:43+0300

2024-01-29T10:43+0300

2024-01-29T10:43+0300

savunma

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sergey şoygu

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savunma sanayi

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, Batı Askeri Bölgesi'ndeki birliklere bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.Ziyaret kapsamında Moskova Bölgesi'ne giden Şoygu, Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüleri'ne ait test üslerinin modernizasyon süreci hakkında bilgi aldı.Şoygu özellikle 48. Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün altyapı geliştirme çalışmalarını denetlerken Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, "Şu anda enstitüde iki yeni bilimsel araştırma binasının teslimi için hazırlık yapılıyor. İnşaatın ana etabı tamamlandı. Yeni laboratuvar binalarının inşası, biyolojik korumaya yönelik bir bilimsel araştırma biriminin kurulmasını sağlayacak" bilgisini paylaştı.Bakanlık, birimin biyolojik tehditleri hızlı bir şekilde tanımlama imkanı sunduğunun altını çizerken bu alandaki araştırmaların sonuçlarından birinin dünyadaki ilk koronavirüs aşısının yanı sıra Ebola ateşi, Ortadoğu solunum sendromu MERS'e karşı aşılar ve evrensel bir grip aşısının geliştirilmesi olduğunu da anımsattı.Bunun yanında Şoygu'ya Savunma Bakanlığı 12. Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün test üssünün iyileştirilmesi sayesinde test edilen silah ve askeri teçhizat sayısının katbekat arttığı bilgisi de verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/soygu-rusyada-2023te-silah-uretimi-katbekat-artti-1080077238.html

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