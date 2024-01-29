https://sputniknews.com.tr/20240129/sarkici-alisan-hastaneye-kaldirildi-ameliyata-alindi-1080146014.html
Şarkıcı Alişan hastaneye kaldırıldı: Ameliyata alındı
Şarkıcı Alişan hastaneye kaldırıldı: Ameliyata alındı
Alişan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine konsere gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T10:05+0300
2024-01-29T10:05+0300
2024-01-29T10:05+0300
yaşam
alişan
apandisit
hastane
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Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Alişan'ın apandist ameliyatı olduğu öğrenildi. Alişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tdavisine devam edildiği belirtildi.'Acil ameliyat denmese gelmezdim'Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi sonucu bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/sefo-ameliyat-oldu-saglik-durumunu-acikladi-1079497296.html
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alişan, apandisit, hastane
alişan, apandisit, hastane
Şarkıcı Alişan hastaneye kaldırıldı: Ameliyata alındı
Alişan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine konsere gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Alişan'ın apandist ameliyatı olduğu öğrenildi. Alişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tdavisine devam edildiği belirtildi.
'Acil ameliyat denmese gelmezdim'
Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi sonucu bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.