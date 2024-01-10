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https://sputniknews.com.tr/20240110/sefo-ameliyat-oldu-saglik-durumunu-acikladi-1079497296.html
Sefo ameliyat oldu: Sağlık durumunu açıkladı
Sefo ameliyat oldu: Sağlık durumunu açıkladı
Şarkıcı Sefo hastaneden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini endişelendirdi. Ameliyat olduğu ortaya çıkan Sefo, sağlık durumuyla ilgili 'ameliyat oldum' dedi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T12:00+0300
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"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo ameliyat oldu.İlk olarak "Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.Safra kesesi ameliyatı olduHastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı."Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Sefo, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşıp iyi olduğunu gözler önüne serdi.
https://sputniknews.com.tr/20231223/doktorun-3-yil-once-goz-ameliyat-sirasinda-82-yasindaki-hastaya-yumruk-attigi-ortaya-cikti-1078829536.html
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sefo, ameliyat, şarkıcı
sefo, ameliyat, şarkıcı

Sefo ameliyat oldu: Sağlık durumunu açıkladı

12:00 10.01.2024
© Fotoğraf : Instagram/SefoSefo
Sefo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© Fotoğraf : Instagram/Sefo
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Şarkıcı Sefo hastaneden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini endişelendirdi. Ameliyat olduğu ortaya çıkan Sefo, sağlık durumuyla ilgili 'ameliyat oldum' dedi.
"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo ameliyat oldu.
İlk olarak "Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.

Safra kesesi ameliyatı oldu

Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.
"Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Sefo, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşıp iyi olduğunu gözler önüne serdi.
Doktorun 3 yıl önce göz ameliyat sırasında 82 yaşındaki hastaya yumruk attığı ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
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Doktorun 3 yıl önce göz ameliyat sırasında 82 yaşındaki hastaya yumruk attığı ortaya çıktı
23 Aralık 2023, 09:57
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