https://sputniknews.com.tr/20240129/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait--iha-dusuruldu-1080142419.html
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait İHA düşürüldü
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını (İHA) yok ettiğini duyurdu. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T09:00+0300
2024-01-29T09:00+0300
2024-01-29T09:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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bryansk
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin, uçak tipi insansız hava aracını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, İHA’nın Bryansk Bölgesi’nde Rus hava savunma güçleri tarafından yok edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, bununla birlikte özel harekat bölgesinin Krasnıy Liman istikametinde ‘Merkez’ Askeri Grubuna bağlı birliklerin Grad çoklu roketatarlardan Serebryanskoye Orman Bölgesi’nde mevzilenen Ukrayna birliklerini yoğun ateşe tuttuğunu, 30’dan fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.Serebryanskoye olarak adlandırılan ormanlık bölge,Rus ordusunun kontrolündeki Kremennaya şehrine birkaç kilometre mesafede yer alırken, bölgenin bir kısmı Rus, diğer kısmı Ukrayna ordusunun kontrolüne bulunuyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Temas hattında faaliyet gösteren ön keşif elemanlarından, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının yaklaşık 50 askerinin toplandığı yönünde bilgi alındıktan sonra Rus BM-21 Grad çoklu roketatar birlikleri atış pozisyonlarını aldı” ifadesine yer verildi.Rus Muhafız Motorize Piyade Alayı’na bağlı 122 milimetre kalibreli çoklu roketatar birliklerinin Serebryanskoye ormanlık bölgesindeki Ukraynalı askerleri yoğun ateş altına aldığı ifade edilen açıklamada, “Bunun sonucunda düşman, 30’dan fazla askerini ölü ve yaralı olarak kaybetti” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240128/bati-medyasi-rus-x-22-fuzesi-kievin-herhangi-bir-hava-savunma-sistemi-tarafindan-onlenemedi-1080128474.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, bryansk, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, bryansk, rusya savunma bakanlığı
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait İHA düşürüldü
09:00 29.01.2024 (güncellendi: 09:33 29.01.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını (İHA) yok ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin, uçak tipi insansız hava aracını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İHA’nın Bryansk Bölgesi’nde Rus hava savunma güçleri tarafından yok edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bununla birlikte özel harekat bölgesinin Krasnıy Liman istikametinde ‘Merkez’ Askeri Grubuna bağlı birliklerin Grad çoklu roketatarlardan Serebryanskoye Orman Bölgesi’nde mevzilenen Ukrayna birliklerini yoğun ateşe tuttuğunu, 30’dan fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Serebryanskoye olarak adlandırılan ormanlık bölge,Rus ordusunun kontrolündeki Kremennaya şehrine birkaç kilometre mesafede yer alırken, bölgenin bir kısmı Rus, diğer kısmı Ukrayna ordusunun kontrolüne bulunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Temas hattında faaliyet gösteren ön keşif elemanlarından, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının yaklaşık 50 askerinin toplandığı yönünde bilgi alındıktan sonra Rus BM-21 Grad çoklu roketatar birlikleri atış pozisyonlarını aldı” ifadesine yer verildi.
Rus Muhafız Motorize Piyade Alayı’na bağlı 122 milimetre kalibreli çoklu roketatar birliklerinin Serebryanskoye ormanlık bölgesindeki Ukraynalı askerleri yoğun ateş altına aldığı ifade edilen açıklamada, “Bunun sonucunda düşman, 30’dan fazla askerini ölü ve yaralı olarak kaybetti” dendi.