https://sputniknews.com.tr/20240129/rusya-ve-belarus-savunma-sanayilerini-cok-kisa-surede-yeniden-yapilandirmayi-basardi-1080166975.html
‘Rusya ve Belarus savunma sanayilerini çok kısa sürede yeniden yapılandırmayı başardı’
‘Rusya ve Belarus savunma sanayilerini çok kısa sürede yeniden yapılandırmayı başardı’
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya ve Belarus’un savunma sanayilerini çok kısa sürede yeniden yapılandırmayı başardıklarını, bunun... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T18:11+0300
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya ve Belarus’un savunma sanayilerini çok kısa sürede yeniden yapılandırmayı başardıklarını söyledi.Matviyenko, “Bugün devletlerimizin güvenliği, dost olmayan ülkelerin saldırgan politikaları da dikkate alındığında ön plana çıktı, bu nedenle hem Rusya'nın hem de Belarus'un çok kısa sürede askeri sanayilerini yeniden yapılandırmış ve yeni, modern ve talep gören yeni silahlarla donatılmış olması tüm dünya için örnek oluşturuyor” diye konuştu.Rusya Federasyon Konseyi Başkanı, “Savunma sanayilerimiz yeniden yapılanmayı başararak gücümüzü ve devletlerimizin savunma kapasitesinin iyi bir düzeyde olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı
https://sputniknews.com.tr/20240128/putin-rusya-ile-belarus-arasindaki-iliskiler-hizla-gelisiyor-1080128778.html
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‘Rusya ve Belarus savunma sanayilerini çok kısa sürede yeniden yapılandırmayı başardı’
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya ve Belarus’un savunma sanayilerini çok kısa sürede yeniden yapılandırmayı başardıklarını, bunun ülkelerin savunma kapasitesinin iyi düzeyde olduğunu gösterdiğini belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya ve Belarus’un savunma sanayilerini çok kısa sürede yeniden yapılandırmayı başardıklarını söyledi.
Matviyenko, “Bugün devletlerimizin güvenliği, dost olmayan ülkelerin saldırgan politikaları da dikkate alındığında ön plana çıktı, bu nedenle hem Rusya'nın hem de Belarus'un çok kısa sürede askeri sanayilerini yeniden yapılandırmış ve yeni, modern ve talep gören yeni silahlarla donatılmış olması tüm dünya için örnek oluşturuyor” diye konuştu.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı, “Savunma sanayilerimiz yeniden yapılanmayı başararak gücümüzü ve devletlerimizin savunma kapasitesinin iyi bir düzeyde olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı