https://sputniknews.com.tr/20240129/rusya-merkezi-secim-komisyonu-putinin-baskan-adayligini-onayladi-1080159244.html

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Putin’in başkan adaylığını onayladı

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Putin’in başkan adaylığını onayladı

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Vladimir Putin’i aday olarak kayıtlara geçirdi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T14:59+0300

2024-01-29T14:59+0300

2024-01-29T15:01+0300

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devlet başkanlığı seçimi

seçim komisyonu

rusya merkez seçim komisyonu

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Rusya Merkezi Seçim Komisyonu toplantısında kabul edilen karar metninde, “1952 doğumlu Vladimir Vladimiroviç Putin’in Rusya Federasyonu Devlet Başkan Adaylığının 29 Ocak 2024 tarihinde saat 11.23’te kayıtlara geçilmesine karar verildi” ifadesi kullanıldı.Komisyon ayrıca 198 vatandaşın Putin’in vekilliğini onayladı.Toplantıda, Putin'in seçimdeki adaylığı onaylandı ve 198 yetkili temsilcisi kaydedildi.Böylece Putin'in seçimde, ülkenin önde gelen sanatçılar dahil yetkili temsilcisi sayısı 544'e ulaştı.Putin'in adaylığı için merkeze sunulan 315 bine yakın imzadan 60 bininin denetlendiği ve bunlardan 91'inin geçersiz kabul edildiği belirtildi.Adaylar hakkındaPutin, devlet başkanlığı seçimi için kayıtlı dördüncü aday olurken, daha önce parlamentodaki üç partinin temsilcileri başkanlık seçimlerine adaylığını koymuştu.Bu adaylar arasında Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutsky Yeni Halk Partisi lideri Vladislav Davankov ve Nikolay Haritonov bulunuyor.Putin için önümüzdeki seçimler siyasi kariyerindeki beşinci seçim olacak.Rusya'nın mevcut devlet başkanı Putin, bundan önce 2000, 2004, 2012 ve 2018 olmak üzere 4 kez devlet başkanlığına seçilmiş, seçimlerdeki en iyi sonucu oyların yüzde 79.69’unu aldığı 2018'de göstermişti.Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri 15-17 Mart 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

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