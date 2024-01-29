https://sputniknews.com.tr/20240129/rus-ordusu-artyomovskta-abd-yapimi-savas-aracini-ele-gecirdi-1080154193.html
Rus ordusu Artyomovsk’ta ABD yapımı savaş aracını ele geçirdi
Rus ordusu Artyomovsk’ta ABD yapımı savaş aracını ele geçirdi
Rusya’nın Güney Askeri Grubu’na bağlı askerlerin, Artyomovsk şehri yakınlarında, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya sağladığı ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T12:37+0300
2024-01-29T12:37+0300
2024-01-29T12:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
askeri yardım
abd
rus ordusu
zırhlı araç
ukrayna ordusu
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‘Çeremuha’ lakaplı Rus asker, basın mensuplarına açıklamasında, “Motorize piyade birliklerinin başarılı taktik eylemleri ve onarım alayının gerçekleştirdiği teknik keşif sırasında bir araç tespit edildi. Bu ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı tamamen çalışır durumda bulunuyor. Araç tahliye edildi” ifadesini kullandı.Aracın cephe hattından güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için keşif çalışmalarının yapıldığı ve özel zaman diliminin belirlendiği kaydedildi.M113 (Armoured Personnel Carrier M113), 1957-1959 yıllarında geliştirilerek 1960’ta seri üretime girdi. Üretimi 2007 yılına kadar sürdü. Hizmette bulunduğu süre boyunca ABD ordusunun ana zırhlı personel taşıyıcısı oldu. Bugüne kadar 80 bin adet üretildi. Günümüzde, en az 44 ülke tarafından kullanılan M113’ün yerini kademeli olarak daha modern araçlar almaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240129/yunanistanda-kiev-yardimlarina-tepkiler-buyuyor-1080152972.html
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ukrayna, askeri yardım, abd, rus ordusu, zırhlı araç, ukrayna ordusu
ukrayna, askeri yardım, abd, rus ordusu, zırhlı araç, ukrayna ordusu
Rus ordusu Artyomovsk’ta ABD yapımı savaş aracını ele geçirdi
Rusya’nın Güney Askeri Grubu’na bağlı askerlerin, Artyomovsk şehri yakınlarında, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya sağladığı ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı ele geçirdiği belirtildi. 1960’ta seri üretime giren araç, ABD'nin askeri yardımlarda 'eskilerden kurtulma' amacını kanıtlıyor.
‘Çeremuha’ lakaplı Rus asker, basın mensuplarına açıklamasında, “Motorize piyade birliklerinin başarılı taktik eylemleri ve onarım alayının gerçekleştirdiği teknik keşif sırasında bir araç tespit edildi. Bu ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı tamamen çalışır durumda bulunuyor. Araç tahliye edildi” ifadesini kullandı.
Aracın cephe hattından güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için keşif çalışmalarının yapıldığı ve özel zaman diliminin belirlendiği kaydedildi.
M113 (Armoured Personnel Carrier M113), 1957-1959 yıllarında geliştirilerek 1960’ta seri üretime girdi. Üretimi 2007 yılına kadar sürdü. Hizmette bulunduğu süre boyunca ABD ordusunun ana zırhlı personel taşıyıcısı oldu. Bugüne kadar 80 bin adet üretildi. Günümüzde, en az 44 ülke tarafından kullanılan M113’ün yerini kademeli olarak daha modern araçlar almaya başladı.