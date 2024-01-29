https://sputniknews.com.tr/20240129/rus-hava-savunmasi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-3-fuze-dusurdu-1080171045.html
Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde 3 füze düşürdü
Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde 3 füze düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 füze düşürdüğünü... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T23:20+0300
2024-01-29T23:20+0300
2024-01-29T23:34+0300
ukrayna krizi
belgorod
füze
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesinin hava sahasında Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 füzeyi imha ederek, Ukrayna’nın Rusya’daki tesislere yönelik füzeli saldırı girişimini önledi.Açıklamada, “29 Ocak 2024 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Kiev rejiminin Uragan çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.Ayrıca görevdeki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin hava sahasında 3 füzeyi imha ettiği bilgisi verildi.Bryansk bölgesi üzerinde de Ukrayna'ya ait bir İHA imha edildiDiğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) Jukovskiy ilçesi üzerinde imha ettiğini, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.Telegram kanalından paylaşım yapan Bogomaz, “Kiev rejiminin insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Uçak tipi insansız hava aracı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın hava savunma kuvvetleri tarafından Jukovskiy ilçesinin üzerinde imha edildi” ifadelerini kullandı.Vali ayrıca İHA’nın imha edilmesi sonucu herhangi bir yaralanma ve hasar olmadığını, olay yerinde güvenlik güçlerinin ve acil servislerin çalışma yaptığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/ukrayna-donetske-saldirdi-en-az-3-olu-1080165003.html
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belgorod, füze, ukrayna krizi
belgorod, füze, ukrayna krizi
Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde 3 füze düşürdü
23:20 29.01.2024 (güncellendi: 23:34 29.01.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 füze düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesinin hava sahasında Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 füzeyi imha ederek, Ukrayna’nın Rusya’daki tesislere yönelik füzeli saldırı girişimini önledi.
Açıklamada, “29 Ocak 2024 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Kiev rejiminin Uragan çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca görevdeki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin hava sahasında 3 füzeyi imha ettiği bilgisi verildi.
Bryansk bölgesi üzerinde de Ukrayna'ya ait bir İHA imha edildi
Diğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) Jukovskiy ilçesi üzerinde imha ettiğini, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Telegram kanalından paylaşım yapan Bogomaz, “Kiev rejiminin insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Uçak tipi insansız hava aracı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın hava savunma kuvvetleri tarafından Jukovskiy ilçesinin üzerinde imha edildi” ifadelerini kullandı.
Vali ayrıca İHA’nın imha edilmesi sonucu herhangi bir yaralanma ve hasar olmadığını, olay yerinde güvenlik güçlerinin ve acil servislerin çalışma yaptığını ifade etti.