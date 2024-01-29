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https://sputniknews.com.tr/20240129/putinin-ozel-temsilcisi-lavrentyevden-turkiye-suriye-normallesme-surecine-dair-aciklama-1080156230.html
Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev'den Türkiye-Suriye normalleşme sürecine dair açıklama
Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev'den Türkiye-Suriye normalleşme sürecine dair açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme sürecinin geçen yılın sonundan... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T13:28+0300
2024-01-29T13:28+0300
dünya
suriye
türkiye
rusya
astana süreci
astana görüşmeleri
iran
aleksandr lavrentyev
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Rus basınına demeç veren Lavrentyev, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci hakkında "Bu konu, Suriye'de çözüme yönelik yaklaşımlarımızda önceliğini korumaya devam ediyor. Bunun ilerleme kaydetmemiz gereken çok önemli bir konu olduğuna inanıyoruz. Geçen yıl aslında bu yönde oldukça aktif çalışmalarımız oldu, sadece uzmanlar düzeyinde toplantılar yapılmadı. Önce üçlü formatta toplantı yapıldı. Sonra İran'ı da sürece dahil etmeye başladık, yani dörtlü format oluşturduk, savunma bakanları ile dışişleri bakanları arasında bu formatta toplantılar yapıldı. Daha sonra bakan yardımcıları düzeyinde toplantılar yapıldı" diye anımsattı.Geçen yılın sonundan itibaren, sonbahardan beri bu süreçte bir miktar duraklama yaşandığını belirterek duraklamanın nedenine değinen Lavrentyev, en önemli hususun Suriye'nin Türkiye'den 'şu anda yasadışı olarak Suriye topraklarında bulunan Türk askerinin gelecekte çekileceğine dair güvence alamaması' olduğunu ifade etti."Kimse Türk askerinin çok yakın gelecekte geri çekileceğini söylemiyor. Ancak yine de, Türk tarafının gayri resmi olarak ve çeşitli düzeylerde Suriye topraklarında kalmayı düşünmediğine ve er ya da geç uygun koşullar oluştuğunda çekileceğine dair açıklamalar yaptığını düşünsem de bu, bazı nedenlerden dolayı Ankara için kabul edilemez" diye devam eden Lavrentyev, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konuda beyanda bulunduğuna dikkat çekti.Çavuşoğlu'nun sözlerinin resmi bir açıklama olmadığını ve Türk tarafının resmi açıklama yapmak istemediğini kaydeden Lavrentyev, "Suriye halkının Suriye topraklarının bir kısmını, üstelik iki Lübnan büyüklüğündeki devasa bir kısmını işgal eden ülkeyle müzakere edecek olan hükümetlerinin eylemlerini anlayamayacağı dikkate alındığında, şu anda bu Şam için çok büyük bir zorluk" ifadelerini kullandı.Erdoğan ve Esad görüşecek mi?Lavrentyev, "Yani Suriye ve Türkiye liderleri arasında bir görüşme ancak Türk birliklerinin çekilmesinden sonra mı mümkün olacak?" sorusuna ise, "Şu anda liderlerin görüşmesine ilişkin bir ihtimal yok. Ancak uzmanlar düzeyinde bir toplantı sağlamaya çalışıyoruz ve kademe kademe ilerleyeceğiz. Ancak bunun için oldukça fazla çabaya ihtiyaç olacak" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/turkiye-rusya-iran-ve-suriyeden-ortak-metin-astanada-mutabik-kalinan-maddeler-aciklandi-1080029274.html
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suriye, türkiye, rusya, astana süreci, astana görüşmeleri, iran, aleksandr lavrentyev

Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev'den Türkiye-Suriye normalleşme sürecine dair açıklama

13:28 29.01.2024
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийRusya Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
Rusya Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme sürecinin geçen yılın sonundan beri yavaşladığını söyledi.
Rus basınına demeç veren Lavrentyev, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci hakkında "Bu konu, Suriye'de çözüme yönelik yaklaşımlarımızda önceliğini korumaya devam ediyor. Bunun ilerleme kaydetmemiz gereken çok önemli bir konu olduğuna inanıyoruz. Geçen yıl aslında bu yönde oldukça aktif çalışmalarımız oldu, sadece uzmanlar düzeyinde toplantılar yapılmadı. Önce üçlü formatta toplantı yapıldı. Sonra İran'ı da sürece dahil etmeye başladık, yani dörtlü format oluşturduk, savunma bakanları ile dışişleri bakanları arasında bu formatta toplantılar yapıldı. Daha sonra bakan yardımcıları düzeyinde toplantılar yapıldı" diye anımsattı.
Geçen yılın sonundan itibaren, sonbahardan beri bu süreçte bir miktar duraklama yaşandığını belirterek duraklamanın nedenine değinen Lavrentyev, en önemli hususun Suriye'nin Türkiye'den 'şu anda yasadışı olarak Suriye topraklarında bulunan Türk askerinin gelecekte çekileceğine dair güvence alamaması' olduğunu ifade etti.
"Kimse Türk askerinin çok yakın gelecekte geri çekileceğini söylemiyor. Ancak yine de, Türk tarafının gayri resmi olarak ve çeşitli düzeylerde Suriye topraklarında kalmayı düşünmediğine ve er ya da geç uygun koşullar oluştuğunda çekileceğine dair açıklamalar yaptığını düşünsem de bu, bazı nedenlerden dolayı Ankara için kabul edilemez" diye devam eden Lavrentyev, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konuda beyanda bulunduğuna dikkat çekti.
Çavuşoğlu'nun sözlerinin resmi bir açıklama olmadığını ve Türk tarafının resmi açıklama yapmak istemediğini kaydeden Lavrentyev, "Suriye halkının Suriye topraklarının bir kısmını, üstelik iki Lübnan büyüklüğündeki devasa bir kısmını işgal eden ülkeyle müzakere edecek olan hükümetlerinin eylemlerini anlayamayacağı dikkate alındığında, şu anda bu Şam için çok büyük bir zorluk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Esad görüşecek mi?

Lavrentyev, "Yani Suriye ve Türkiye liderleri arasında bir görüşme ancak Türk birliklerinin çekilmesinden sonra mı mümkün olacak?" sorusuna ise, "Şu anda liderlerin görüşmesine ilişkin bir ihtimal yok. Ancak uzmanlar düzeyinde bir toplantı sağlamaya çalışıyoruz ve kademe kademe ilerleyeceğiz. Ancak bunun için oldukça fazla çabaya ihtiyaç olacak" yanıtını verdi.
Astana görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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