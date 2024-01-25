https://sputniknews.com.tr/20240125/turkiye-rusya-iran-ve-suriyeden-ortak-metin-astanada-mutabik-kalinan-maddeler-aciklandi-1080029274.html

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den ortak metin: Astana'da mutabık kalınan maddeler açıklandı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den ortak metin: Astana'da mutabık kalınan maddeler açıklandı

Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin 21’incisi Kazakistan’ın başkenti... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T12:45+0300

2024-01-25T12:45+0300

2024-01-25T12:45+0300

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Astana’da başlayan görüşmelerde Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet temsil ederken görüşmelere, Rusya’dan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, İran’dan ise Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katıldı.Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle görüşmede yer aldılar.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Najat Rochdi’nin de katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan’dan heyetler de yer aldı.Rusya, Türkiye ve İran, Suriye meselesine ek olarak Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketten duydukları derin endişeyi dile getirerek ateşkes çağrısında bulunarak Astana sürecinin Suriye'de bir çözüme ulaşılmasında oynadığı öncü rolü vurguladı.Söz konusu bu öncü rol, Astana formatında Suriye konulu 21. uluslararası toplantının sonuçlarına ilişkin ülkelerin ortak açıklamasında ifade edildi.Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev tarafından okunan açıklama metninde Astana formatındaki ülkelerin şu maddeler üzerinde mutabık kaldığı belirtildi:Haziran 2023'teki 20. toplantıda Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Astana'daki Suriye müzakerelerinin sona erdirilmesini önermiş ve bu kararı Astana sürecinin görevini yerine getirmiş olmasına bağlamış ve bilhassa da Ankara'nın Şam ile ilişkileri yeniden tesis etme arzusuna ve Suriye'nin Arap Ligi'ne geri dönmesine dikkat çekmişti. Bununla birlikte Kazakistan yetkilileri, ülkenin dışişleri bakanlığında da belirtildiği üzere, formatın 'garantörleri' olan Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çağrısına uygun olarak yeni bir 21. toplantı düzenlemeye karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230620/kazakistanda-suriye-konulu-20-astana-gorusmeleri-basladi-1072641259.html

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