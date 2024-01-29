https://sputniknews.com.tr/20240129/putin-ve-lukasenko-birlik-devletinin-gelisimini-gorusecek-1080154761.html
Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti’nin gelişimini görüşecek
Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti’nin gelişimini görüşecek
Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,St. Petersburg’daki toplantıda Birlik Devleti Kuruluş Anlaşması... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T13:01+0300
2024-01-29T13:01+0300
2024-01-29T13:01+0300
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vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
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st. petersburg
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Lukaşenko’nun ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun St. Petersburg şehrinde Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi.Her iki ülkenin toplantıya büyük heyetler halinde katılacağını kaydeden Peskov, “Ülkenin tüm üst düzey yöneticileri, bakanlar, başbakan yardımcıları olacak. Tüm yönler ele alınacak” dedi.Toplantıda, ‘Birlik Devleti Kuruluş Anlaşması Hükümlerinin 2021-2023 Ana Uygulama Yönleri’ belgesinin uygulanmasının sonuçları değerlendirilecek ve önümüzdeki 3 yıl için benzer belge onaylanacak.Ayrıca belirli alanlardaki işbirliğinin gelişmeye devam etmesi için bir dizi önemli kararın alınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240128/putin-rusya-ile-belarus-arasindaki-iliskiler-hizla-gelisiyor-1080128778.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, birlik, st. petersburg
rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, birlik, st. petersburg
Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti’nin gelişimini görüşecek
Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,St. Petersburg’daki toplantıda Birlik Devleti Kuruluş Anlaşması hükümlerinin 2026’ya kadar hayata geçirilme sürecinin ana yönlerini değerlendirecek.
Lukaşenko’nun ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun St. Petersburg şehrinde Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi.
Her iki ülkenin toplantıya büyük heyetler halinde katılacağını kaydeden Peskov, “Ülkenin tüm üst düzey yöneticileri, bakanlar, başbakan yardımcıları olacak. Tüm yönler ele alınacak” dedi.
Toplantıda, ‘Birlik Devleti Kuruluş Anlaşması Hükümlerinin 2021-2023 Ana Uygulama Yönleri’ belgesinin uygulanmasının sonuçları değerlendirilecek ve önümüzdeki 3 yıl için benzer belge onaylanacak.
Ayrıca belirli alanlardaki işbirliğinin gelişmeye devam etmesi için bir dizi önemli kararın alınması bekleniyor.