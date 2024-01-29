https://sputniknews.com.tr/20240129/putin-ve-lukasenko-birlik-devletinin-gelisimini-gorusecek-1080154761.html

Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti’nin gelişimini görüşecek

Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti’nin gelişimini görüşecek

Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,St. Petersburg’daki toplantıda Birlik Devleti Kuruluş Anlaşması... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T13:01+0300

2024-01-29T13:01+0300

2024-01-29T13:01+0300

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

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st. petersburg

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Lukaşenko’nun ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko’nun St. Petersburg şehrinde Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi.Her iki ülkenin toplantıya büyük heyetler halinde katılacağını kaydeden Peskov, “Ülkenin tüm üst düzey yöneticileri, bakanlar, başbakan yardımcıları olacak. Tüm yönler ele alınacak” dedi.Toplantıda, ‘Birlik Devleti Kuruluş Anlaşması Hükümlerinin 2021-2023 Ana Uygulama Yönleri’ belgesinin uygulanmasının sonuçları değerlendirilecek ve önümüzdeki 3 yıl için benzer belge onaylanacak.Ayrıca belirli alanlardaki işbirliğinin gelişmeye devam etmesi için bir dizi önemli kararın alınması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240128/putin-rusya-ile-belarus-arasindaki-iliskiler-hizla-gelisiyor-1080128778.html

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