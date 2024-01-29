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https://sputniknews.com.tr/20240129/motorine-dev-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksek-rakamlari-olacak-1080142722.html
Motorine dev zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olacak
Motorine dev zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olacak
Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıtta zam dalgasının... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024-01-29T10:50+0300
ekonomi
akaryakıt
araba
araç
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
motorin
mazot
zam
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Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.Tarihinde ilk kez olacakYeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37.17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek.Benzine zam gelecek mi?Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Fakat sektör temsilcileri, akaryakıtta zam dalgasının gelecek hafta da sürmesini bekliyor.Neler etkilenecek?Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.İstanbulBenzin: 38.28 TL – 38.36 TLMotorin: 40.14 TL – 40.21 TLLPG (Otogaz): 20.11 TL – 19.85 TLAnkaraBenzin: 39.03 TLMotorin: 40.92 TLLPG (Otogaz): 20.29 TLİzmirBenzin: 39.22 TLMotorin: 41.11 TLLPG (Otogaz): 20.32 TL
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izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 29 ocak benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı, 30 ocak benzin fiyatları, 30 ocak mazot zammı

Motorine dev zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olacak

09:13 29.01.2024 (güncellendi: 10:50 29.01.2024)
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Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© AA
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Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıtta zam dalgasının gelecek hafta da sürmesi bekleniyor. İşte 29 Ocak 2024 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı ile zamlı fiyatlar...
Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.

Tarihinde ilk kez olacak

Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37.17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor.
Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek.

Benzine zam gelecek mi?

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Fakat sektör temsilcileri, akaryakıtta zam dalgasının gelecek hafta da sürmesini bekliyor.

Neler etkilenecek?

Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.

İstanbul

Benzin: 38.28 TL – 38.36 TL
Motorin: 40.14 TL – 40.21 TL
LPG (Otogaz): 20.11 TL – 19.85 TL

Ankara

Benzin: 39.03 TL
Motorin: 40.92 TL
LPG (Otogaz): 20.29 TL

İzmir

Benzin: 39.22 TL
Motorin: 41.11 TL
LPG (Otogaz): 20.32 TL
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