Motorine dev zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olacak

Motorine dev zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olacak

Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıtta zam dalgasının... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T09:13+0300

2024-01-29T09:13+0300

2024-01-29T10:50+0300

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.Tarihinde ilk kez olacakYeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37.17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek.Benzine zam gelecek mi?Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Fakat sektör temsilcileri, akaryakıtta zam dalgasının gelecek hafta da sürmesini bekliyor.Neler etkilenecek?Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.İstanbulBenzin: 38.28 TL – 38.36 TLMotorin: 40.14 TL – 40.21 TLLPG (Otogaz): 20.11 TL – 19.85 TLAnkaraBenzin: 39.03 TLMotorin: 40.92 TLLPG (Otogaz): 20.29 TLİzmirBenzin: 39.22 TLMotorin: 41.11 TLLPG (Otogaz): 20.32 TL

