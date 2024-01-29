https://sputniknews.com.tr/20240129/motorine-dev-zam-geliyor-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksek-rakamlari-olacak-1080142722.html
Motorine dev zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olacak
Motorine dev zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olacak
Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıtta zam dalgasının... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T09:13+0300
2024-01-29T09:13+0300
2024-01-29T10:50+0300
ekonomi
akaryakıt
araba
araç
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
motorin
mazot
zam
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Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.Tarihinde ilk kez olacakYeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37.17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek.Benzine zam gelecek mi?Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Fakat sektör temsilcileri, akaryakıtta zam dalgasının gelecek hafta da sürmesini bekliyor.Neler etkilenecek?Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.İstanbulBenzin: 38.28 TL – 38.36 TLMotorin: 40.14 TL – 40.21 TLLPG (Otogaz): 20.11 TL – 19.85 TLAnkaraBenzin: 39.03 TLMotorin: 40.92 TLLPG (Otogaz): 20.29 TLİzmirBenzin: 39.22 TLMotorin: 41.11 TLLPG (Otogaz): 20.32 TL
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Motorine dev zam geliyor: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olacak
09:13 29.01.2024 (güncellendi: 10:50 29.01.2024)
Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Akaryakıtta zam dalgasının gelecek hafta da sürmesi bekleniyor. İşte 29 Ocak 2024 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı ile zamlı fiyatlar...
Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurunun rekordan rekora koşması, ek vergiler ve küresel piyasalardaki fiyat artışları, akaryakıta art arda zam olarak yansıyor.
Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37.17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor.
Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek.
Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Fakat sektör temsilcileri, akaryakıtta zam dalgasının gelecek hafta da sürmesini bekliyor.
Akaryakıta gelen her zam, doğrudan taşımacılık maliyetlerini artırdığı için iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artıyor. Özelikle artan motorin fiyatları, tarım ürünlerinde maliyetleri vuruyor. Market raflarındaki yiyecek etiketleri sık sık değişiyor. Eski etiketler yerini zamlı etiketlere bırakıyor.
Benzin: 38.28 TL – 38.36 TL
Motorin: 40.14 TL – 40.21 TL
LPG (Otogaz): 20.11 TL – 19.85 TL
Benzin: 39.03 TL
Motorin: 40.92 TL
LPG (Otogaz): 20.29 TL
Benzin: 39.22 TL
Motorin: 41.11 TL
LPG (Otogaz): 20.32 TL