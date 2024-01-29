https://sputniknews.com.tr/20240129/meteoroloji-genel-mudurlugu-uzmani-acikladi-turkiye-genelinde-etkili-olacak-1080169301.html

Sıcaklıklar artıyor: Meteoroloji uzmanı gün verdi

Sıcaklıklar artıyor: Meteoroloji uzmanı gün verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sıcaklıklar iki üç gün daha mevsim normalleri civarında seyrediyor ancak perşembe gününden... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T20:00+0300

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türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

yağış

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı sistemin ülke genelinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Çelik, önümüzdeki 2 gün daha kuzeybatı ve güney bölgelerinde yağış olacağını belirterek, "Sıcaklıklar iki üç gün daha mevsim normalleri civarında seyrediyor ancak perşembe gününden itibaren sistem artık hemen hemen etkisini kaybedecek diyebiliriz. Hem sıcaklıklar artacak hem de yağış oldukça küçük bir alanda görülecek. Sadece cuma günü için Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağış var. Perşembeden hafta sonuna kadar önemli bir yağış yurt genelinde beklemiyoruz" diye konuştu. Salı günü için Marmara Bölgesi genelinde, Orta Karadeniz’de, Orta ve Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklediklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi: Deprem bölgesi salı ve çarşamba günü yağışlıDeprem bölgesinde salı ve çarşamba günü için yağış beklediklerini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Bu yağış Hatay ve Adana kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Perşembe gününden itibaren deprem bölgesinde 4-5 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Sıcaklıkta deprem bölgesinde hafta sonuna doğru yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" dedi.AnkaraAnkara’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklentisin olmadığını belirten Çelik, "Hava önce parçalı çok bulutlu olacak. Perşembe gününden itibaren parçalı az bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklık Ankara’da şu anda mevsim normallerinin civarında. Kar yağışı için sıcaklık uygun ancak yağış beklemediğimiz için kar yağışı Ankara’da görünmüyor. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. 10 derecelerin üzerini göreceğiz" ifadelerini kullandı.İstanbulİstanbul’da salı günü öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur, yükseklerde de kar yağışı beklentisinin devam ettiğini ifade eden Çelik, "Şu anda İstanbul’da aralıklarla karla karışık yağmur görüyoruz. Salı günü öğle saatlerinden sonra ve çarşamba günü için İstanbul’da yağmur bekliyoruz. Perşembe günü için yağış yok. Cuma günü için yağmurlu kısa süreli bir yağış var. Hafta sonu ise yine İstanbul’da parçalı az bulutlu bir hava beklentimiz var. Sıcaklık İstanbul’da da kademeli olarak yükselecek. Salı ve çarşamba günü 7-8 derece olan sıcaklıklar, hafta sonunda 10 derece ve üzerine çıkacak" diye konuştu.İzmirİzmir’de yağış beklemediklerini söyleyen Çelik, "Hava önce parçalı çok bulutlu, perşembe gününden itibaren az bulutlu olacak. İzmir'de 11-12 derece olan en yüksek sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren 15-16 dereceleri görecek" bilgisini paylaştı.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıKuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunan Çelik, şöyle konuştu:Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, buzlanma ve don olayının özellikle iç bölgelerde halen devam ettiğine işaret ederek, Marmara Bölgesi'nde de önümüzdeki 1-2 gün daha gece ve sabahın ilk saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-kar-yagisi-basladi-akom-ve-meteorolojiden-aciklama-geldi-bugun-devam-edecek-mi-1080140549.html

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