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Sıcaklıklar artıyor: Meteoroloji uzmanı gün verdi
Sıcaklıklar artıyor: Meteoroloji uzmanı gün verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sıcaklıklar iki üç gün daha mevsim normalleri civarında seyrediyor ancak perşembe gününden... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T20:00+0300
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcaklık
yağış
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı sistemin ülke genelinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Çelik, önümüzdeki 2 gün daha kuzeybatı ve güney bölgelerinde yağış olacağını belirterek, "Sıcaklıklar iki üç gün daha mevsim normalleri civarında seyrediyor ancak perşembe gününden itibaren sistem artık hemen hemen etkisini kaybedecek diyebiliriz. Hem sıcaklıklar artacak hem de yağış oldukça küçük bir alanda görülecek. Sadece cuma günü için Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağış var. Perşembeden hafta sonuna kadar önemli bir yağış yurt genelinde beklemiyoruz" diye konuştu. Salı günü için Marmara Bölgesi genelinde, Orta Karadeniz’de, Orta ve Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklediklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi: Deprem bölgesi salı ve çarşamba günü yağışlıDeprem bölgesinde salı ve çarşamba günü için yağış beklediklerini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Bu yağış Hatay ve Adana kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Perşembe gününden itibaren deprem bölgesinde 4-5 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Sıcaklıkta deprem bölgesinde hafta sonuna doğru yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" dedi.AnkaraAnkara’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklentisin olmadığını belirten Çelik, "Hava önce parçalı çok bulutlu olacak. Perşembe gününden itibaren parçalı az bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklık Ankara’da şu anda mevsim normallerinin civarında. Kar yağışı için sıcaklık uygun ancak yağış beklemediğimiz için kar yağışı Ankara’da görünmüyor. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. 10 derecelerin üzerini göreceğiz" ifadelerini kullandı.İstanbulİstanbul’da salı günü öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur, yükseklerde de kar yağışı beklentisinin devam ettiğini ifade eden Çelik, "Şu anda İstanbul’da aralıklarla karla karışık yağmur görüyoruz. Salı günü öğle saatlerinden sonra ve çarşamba günü için İstanbul’da yağmur bekliyoruz. Perşembe günü için yağış yok. Cuma günü için yağmurlu kısa süreli bir yağış var. Hafta sonu ise yine İstanbul’da parçalı az bulutlu bir hava beklentimiz var. Sıcaklık İstanbul’da da kademeli olarak yükselecek. Salı ve çarşamba günü 7-8 derece olan sıcaklıklar, hafta sonunda 10 derece ve üzerine çıkacak" diye konuştu.İzmirİzmir’de yağış beklemediklerini söyleyen Çelik, "Hava önce parçalı çok bulutlu, perşembe gününden itibaren az bulutlu olacak. İzmir'de 11-12 derece olan en yüksek sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren 15-16 dereceleri görecek" bilgisini paylaştı.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıKuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunan Çelik, şöyle konuştu:Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, buzlanma ve don olayının özellikle iç bölgelerde halen devam ettiğine işaret ederek, Marmara Bölgesi'nde de önümüzdeki 1-2 gün daha gece ve sabahın ilk saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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hava durumu, yarın hava nasıl olacak, hava sıcaklığı artacak mı
hava durumu, yarın hava nasıl olacak, hava sıcaklığı artacak mı

Sıcaklıklar artıyor: Meteoroloji uzmanı gün verdi

20:00 29.01.2024 (güncellendi: 20:02 29.01.2024)
© İHAhava durumu
hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sıcaklıklar iki üç gün daha mevsim normalleri civarında seyrediyor ancak perşembe gününden itibaren sistem artık hemen hemen etkisini kaybedecek diyebiliriz. Hem sıcaklıklar artacak hem de yağış oldukça küçük bir alanda görülecek" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı sistemin ülke genelinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Çelik, önümüzdeki 2 gün daha kuzeybatı ve güney bölgelerinde yağış olacağını belirterek, "Sıcaklıklar iki üç gün daha mevsim normalleri civarında seyrediyor ancak perşembe gününden itibaren sistem artık hemen hemen etkisini kaybedecek diyebiliriz. Hem sıcaklıklar artacak hem de yağış oldukça küçük bir alanda görülecek. Sadece cuma günü için Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağış var. Perşembeden hafta sonuna kadar önemli bir yağış yurt genelinde beklemiyoruz" diye konuştu.

Salı günü için Marmara Bölgesi genelinde, Orta Karadeniz’de, Orta ve Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklediklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Onun dışında yağış beklentimiz yok. Bu yağışlar özellikle Marmara'da, İstanbul da dahil olmak üzere kuvvetli rüzgarla, poyrazla birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışın yağmura çevirmesini bekliyoruz. Çarşamba günü de yağmur şeklinde Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Güney bölgelerimizde ise Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bir de Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 2 gün daha yağış bekliyoruz. Salı ve çarşamba günü için yağışlar devam edecek. Bu yağışlar da yine güney kıyılarımızda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Perşembe günü için yurt genelinde sadece Orta Karadeniz’de hafif bir yağış beklentimiz var. Onun dışında bir yağış beklemiyoruz. Cuma günü için Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz yağışlı geçecek. Onun dışında yurt genelinde yağış yok. Cumartesi için Doğu Karadeniz’de yağış var. Pazar günü için de sadece Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağış bekliyoruz."

Deprem bölgesi salı ve çarşamba günü yağışlı

Deprem bölgesinde salı ve çarşamba günü için yağış beklediklerini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Bu yağış Hatay ve Adana kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Perşembe gününden itibaren deprem bölgesinde 4-5 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Sıcaklıkta deprem bölgesinde hafta sonuna doğru yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" dedi.

Ankara

Ankara’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklentisin olmadığını belirten Çelik, "Hava önce parçalı çok bulutlu olacak. Perşembe gününden itibaren parçalı az bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklık Ankara’da şu anda mevsim normallerinin civarında. Kar yağışı için sıcaklık uygun ancak yağış beklemediğimiz için kar yağışı Ankara’da görünmüyor. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. 10 derecelerin üzerini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul

İstanbul’da salı günü öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur, yükseklerde de kar yağışı beklentisinin devam ettiğini ifade eden Çelik, "Şu anda İstanbul’da aralıklarla karla karışık yağmur görüyoruz. Salı günü öğle saatlerinden sonra ve çarşamba günü için İstanbul’da yağmur bekliyoruz. Perşembe günü için yağış yok. Cuma günü için yağmurlu kısa süreli bir yağış var. Hafta sonu ise yine İstanbul’da parçalı az bulutlu bir hava beklentimiz var. Sıcaklık İstanbul’da da kademeli olarak yükselecek. Salı ve çarşamba günü 7-8 derece olan sıcaklıklar, hafta sonunda 10 derece ve üzerine çıkacak" diye konuştu.

İzmir

İzmir’de yağış beklemediklerini söyleyen Çelik, "Hava önce parçalı çok bulutlu, perşembe gününden itibaren az bulutlu olacak. İzmir'de 11-12 derece olan en yüksek sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren 15-16 dereceleri görecek" bilgisini paylaştı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunan Çelik, şöyle konuştu:
"Karalara baktığımızda Marmara’da kuvvetli rüzgar devam ediyor. Özellikle Marmara’nın güneybatısı, Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde ve İzmir’in kuzey ilçelerinde salı günü için bir fırtına beklentimiz var. Onun dışında denizlerimizde fırtına bekliyoruz. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Akdeniz’de rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyoruz. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmakta fayda var."
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, buzlanma ve don olayının özellikle iç bölgelerde halen devam ettiğine işaret ederek, Marmara Bölgesi'nde de önümüzdeki 1-2 gün daha gece ve sabahın ilk saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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