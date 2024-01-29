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İstanbul'da kar yağışı başladı: AKOM ve Meteoroloji'den açıklama geldi, bugün devam edecek mi?
İstanbul'da kar yağışı başladı: AKOM ve Meteoroloji'den açıklama geldi, bugün devam edecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul kar yağışı uyarısı da geldi. Peki 29 Ocak... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T07:05+0300
2024-01-29T07:05+0300
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Metropol şehrin sakinleri 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak' sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. Fatih ve Eyüpsultan’da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Silivri'nin yükseklerinde ise adeta lapa lapa kar yağdı. Öte yandan Haliç'de birçok araç yolda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını belirterek kar yağışının Salı gününe kadar süreceğini kaydetti.AKOM'un son meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini göstermeye devam edecek. Olumsuz hava koşullarının pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?İBB'ye bağlı İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da, İstanbul'da salı günü sabah saatlerine kadar kar yağışının görüleceğini bildirdi. Fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.AKOM, bugün yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.Meteoroloji de uyardıMeteoroloji, yarın için İstanbul tahminini değiştirdi. Yarın İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Soğuk hava dalgası perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedecek.Son durumGenel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı. Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çatalca'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.
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İstanbul'da kar yağışı başladı: AKOM ve Meteoroloji'den açıklama geldi, bugün devam edecek mi?

07:05 29.01.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul kar yağışı uyarısı da geldi. Peki 29 Ocak hava durumu ne olacak, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?
Metropol şehrin sakinleri 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak' sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi.
Fatih ve Eyüpsultan’da başlayan kar yağışı yolları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Silivri'nin yükseklerinde ise adeta lapa lapa kar yağdı. Öte yandan Haliç'de birçok araç yolda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını belirterek kar yağışının Salı gününe kadar süreceğini kaydetti.
AKOM'un son meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini göstermeye devam edecek. Olumsuz hava koşullarının pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İBB'ye bağlı İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da, İstanbul'da salı günü sabah saatlerine kadar kar yağışının görüleceğini bildirdi. Fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.
AKOM, bugün yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.
Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji, yarın için İstanbul tahminini değiştirdi. Yarın İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Soğuk hava dalgası perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedecek.

Son durum

Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı. Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çatalca'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.
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