https://sputniknews.com.tr/20240129/kocaali-hendek-yolu-yogun-kar-nedeniyle-ulasima-kapatildi-1080139889.html
Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T00:52+0300
2024-01-29T00:52+0300
2024-01-29T00:52+0300
türkiye
sakarya
hendek
karayolu
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Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor. 900 rakımlı Çam Dağı'nı da içinde bulunduran Kocaali-Hendek il yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/istanbulda-dolu-yagisi-etkili-oldu-1080136710.html
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sakarya, hendek, karayolu
sakarya, hendek, karayolu
Kocaali-Hendek yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor. 900 rakımlı Çam Dağı'nı da içinde bulunduran Kocaali-Hendek il yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.