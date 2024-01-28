https://sputniknews.com.tr/20240128/istanbulda-dolu-yagisi-etkili-oldu-1080136710.html
İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösteriyor
İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösteriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başlarken, Kağıthane'de kısa süreli dolu... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T22:21+0300
2024-01-28T22:21+0300
2024-01-28T22:26+0300
istanbul
dolu
dolu yağışı
türkiye
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kısa süreli de olsa dolu yağışı görüldü.
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istanbul, dolu, dolu yağışı
istanbul, dolu, dolu yağışı
İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösteriyor
22:21 28.01.2024 (güncellendi: 22:26 28.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başlarken, Kağıthane'de kısa süreli dolu yağışı etkisini gösterdi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kısa süreli de olsa dolu yağışı görüldü.