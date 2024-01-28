https://sputniknews.com.tr/20240128/ankara-gune-karla-uyandi-istanbulda-kar-kapida-1080111732.html
Ankara güne karla uyandı, İstanbul'da kar kapıda
Ankara güne karla uyandı, İstanbul'da kar kapıda
Ankara'da kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul için ise akşam saatlerinde kar yağışının başlaması bekleniyor. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T09:14+0300
2024-01-28T09:14+0300
2024-01-28T09:14+0300
yaşam
ankara
istanbul
kar
meteoroloji
hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080111574_0:299:2730:1835_1920x0_80_0_0_5722c4cce0d39c8938db1e0e109658b8.jpg
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı.Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.İstanbul'da kar ne zaman yağacak?İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/ardahanda-kar-kalinligi-40-santimetreyi-buldu-207-koy-yolu-ulasima-kapandi-1080094120.html
ankara
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080111574_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b5e58edc71e7201d4b4072a2a18ce74e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara kar,istanbul kar,istanbul ne zaman kar yağacak
ankara kar,istanbul kar,istanbul ne zaman kar yağacak
Ankara güne karla uyandı, İstanbul'da kar kapıda
Ankara'da kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul için ise akşam saatlerinde kar yağışının başlaması bekleniyor.
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.