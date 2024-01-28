https://sputniknews.com.tr/20240128/ankara-gune-karla-uyandi-istanbulda-kar-kapida-1080111732.html

Ankara güne karla uyandı, İstanbul'da kar kapıda

Ankara güne karla uyandı, İstanbul'da kar kapıda

Ankara'da kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul için ise akşam saatlerinde kar yağışının başlaması bekleniyor. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T09:14+0300

2024-01-28T09:14+0300

2024-01-28T09:14+0300

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Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı.Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.İstanbul'da kar ne zaman yağacak?İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240127/ardahanda-kar-kalinligi-40-santimetreyi-buldu-207-koy-yolu-ulasima-kapandi-1080094120.html

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