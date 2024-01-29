https://sputniknews.com.tr/20240129/kivanc-tatlitug-ve-basak-dizer-londraya-tasinma-karari-aldi-1080158596.html

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Londra'ya taşınma kararı aldı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Londra'ya taşınma kararı aldı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınma kararı aldığı belirtildi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T14:45+0300

2024-01-29T14:45+0300

2024-01-29T14:45+0300

yaşam

kıvanç tatlıtuğ

eğitim

londra

ingiltere

başak dizer

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınma kararı aldığı belirtiliyor.Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe’nin eğitimine önem veren Tatlıtuğ çifti, benzer bir adımı atan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinden ilham almış. İstanbul’daki işleri devam etmesine rağmen çift, Kurt Efe ile birlikte yılın büyük bir bölümünü Londra’da geçirecek.Yakın zamanda öğrenilen haberlere göre, Başak Dizer Tatlıtuğ, iş ortağı ve yakın arkadaşı Deniz Marşan ile birlikte Londra’da ev alışverişi yapmak üzere İngiltere'ye gitti. Kıvanç Tatlıtuğ’un şu anda devam eden dizisinin bitmesinin ardından aile Londra’ya taşınacağı belirtiliyor. Ancak Tatlıtuğ çifti tamamen İstanbul’u terk etmiyor. İstanbul’daki evlerini ve düzenlerini koruyacaklarını belirten çift, yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe’nin eğitim hayatına Londra’da başlamasını istiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231124/kivanc-tatlitug-havuza-atlama-sahnesine-iliskin-konustu-adanada-yuzmeyen-anlamaz-1077752872.html

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