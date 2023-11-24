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https://sputniknews.com.tr/20231124/kivanc-tatlitug-havuza-atlama-sahnesine-iliskin-konustu-adanada-yuzmeyen-anlamaz-1077752872.html
Kıvanç Tatlıtuğ, havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu: 'Adana'da yüzmeyen anlamaz'
Kıvanç Tatlıtuğ, havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu: 'Adana'da yüzmeyen anlamaz'
Kıvan Tatlıtuğ, katıldığı bir programda, Aşkı Memnu dizisindeki havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu ve "Adana'da yüzmeyen anlamaz" dedi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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2008-2010 yılları arasında ekrana gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi. İkili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.Kıvanç Tatlıtuğ programda kendisine hatırlatılan Aşk-ı Memnu dizisindeki havuz sahnesi hakkında şunları söyledi:
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kıvanç tatlıtuğ, havuz, adana, beren saat
kıvanç tatlıtuğ, havuz, adana, beren saat

Kıvanç Tatlıtuğ, havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu: 'Adana'da yüzmeyen anlamaz'

16:48 24.11.2023
© Fotoğraf : Twitter / NetflixBeren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" denildi.
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar denildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© Fotoğraf : Twitter / Netflix
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Kıvan Tatlıtuğ, katıldığı bir programda, Aşkı Memnu dizisindeki havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu ve "Adana'da yüzmeyen anlamaz" dedi.
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
İkili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ programda kendisine hatırlatılan Aşk-ı Memnu dizisindeki havuz sahnesi hakkında şunları söyledi:
"Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var; Boğmaca olimpiyatları serbest stil"
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