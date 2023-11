Kıvanç Tatlıtuğ, havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu: 'Adana'da yüzmeyen anlamaz'

© Fotoğraf : Twitter / Netflix Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı. Netflix, sosyal medya hesabından ikilinin New York sokaklarından karelerini paylaşılarak, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" denildi.