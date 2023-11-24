https://sputniknews.com.tr/20231124/kivanc-tatlitug-havuza-atlama-sahnesine-iliskin-konustu-adanada-yuzmeyen-anlamaz-1077752872.html
Kıvanç Tatlıtuğ, havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu: 'Adana'da yüzmeyen anlamaz'
Kıvanç Tatlıtuğ, havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu: 'Adana'da yüzmeyen anlamaz'
Kıvan Tatlıtuğ, katıldığı bir programda, Aşkı Memnu dizisindeki havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu ve "Adana'da yüzmeyen anlamaz" dedi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T16:48+0300
2023-11-24T16:48+0300
2023-11-24T16:48+0300
yaşam
kıvanç tatlıtuğ
havuz
adana
beren saat
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2008-2010 yılları arasında ekrana gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi. İkili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.Kıvanç Tatlıtuğ programda kendisine hatırlatılan Aşk-ı Memnu dizisindeki havuz sahnesi hakkında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231121/turk-dizisi-yargi-emmy-odulu-aldi-1077605922.html
adana
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kıvanç tatlıtuğ, havuz, adana, beren saat
kıvanç tatlıtuğ, havuz, adana, beren saat
Kıvanç Tatlıtuğ, havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu: 'Adana'da yüzmeyen anlamaz'
Kıvan Tatlıtuğ, katıldığı bir programda, Aşkı Memnu dizisindeki havuza atlama sahnesine ilişkin konuştu ve "Adana'da yüzmeyen anlamaz" dedi.
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
İkili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ programda kendisine hatırlatılan Aşk-ı Memnu dizisindeki havuz sahnesi hakkında şunları söyledi:
"Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var; Boğmaca olimpiyatları serbest stil"